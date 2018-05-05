文汶南投望族出身 百桌歸寧宴聲勢浩大

2018年05月05日 21:26 中時 洪秀瑛

文汶在南投辦歸寧宴。（民視提供）

小倆口期待生寶寶。（民視提供）

小倆口幸福。（民視提供）

開心玩自拍。（民視提供）

文汶跟吳皓昇今年2月在台北完成夢幻婚禮後，文汶今回到南投老家辦歸寧宴，席開100桌，場面浩大。原來文汶的爺爺曾是南投議長，除了許多親戚好友以外，也有許多政商名流共襄盛舉。

文汶語出驚人說「婚後生活一點都不好」，原來親力親為的她每天為了自家產品「猴爺」台北店開幕，每天睡不到五小時，講求完美的她，讓吳皓昇格外心疼，也跳下來主動幫忙拍攝產品，文汶說「婚後不滿意是因為自己的龜毛個性，但最滿意還是身邊有個完美老公。」

吳皓昇知道老婆忙於新店6月初開幕的事，主動將歸寧的大小事攬在身上，細心將婚禮流程表格化，現場準備迎賓MV跟婚禮MV，也準備魔術表演，還有逗趣舞蹈要讓賓主盡歡。

她說自己婚前是小女人，有老公「聲控牌」洗衣機、洗碗機，但婚後自覺已是女強人了，除了在事業上衝刺，家事也會主動幫忙分擔。

吳皓昇對於老婆文汶是南投望族，家族龐大，有叔公、舅公、姑婆、姨婆等等稱號，讓他記了一個就忘了兩個，直呼好糗。他自覺婚後表現一百分，面對親友絲毫不緊張，唯一覺得害羞就是婆媽們一見面就是「催生」，還說優良基因要生三男兩女，讓吳皓昇覺得好害羞。對於生小孩計畫，他害羞看著老婆說，等到新店開幕，店面營運穩定後，希望明年有機會跟大家分享喜悅。他許久沒在民視八點檔亮相，趁機宣傳自己將在下一檔八點檔演出。

(中時 )