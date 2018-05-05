SBL》桑一慶婚宴很西方 自助餐加派對充滿歡樂

台銀助教桑一慶與愛妻桑蜜莉5日晚間在八里舉辦婚宴。(黃及人攝)

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當派對開始，就由這對新人率先上場跳第一支舞，整個氣氛相當浪漫。(黃及人攝)

台銀助教桑一慶5日在八里水岸四季景觀餐廳，與愛妻桑蜜莉(Emily)舉辦充滿西方風味婚宴，有別以中式婚宴模式，桑一慶選在下午5點先辦自助餐喜宴，然後晚上7點進行派對，整個氣氛相當熱鬧活潑，也讓眾人分享他的喜悅！

除了雙方的親友，不少SBL球員或教練也都到場共襄盛舉，包含台銀總教練韋陳明，以及陳順詳、張博勝、林力仁、余純安、郭少傑等台銀球員，甚至裕隆周柏臣與盧冠良、達欣黃鎮、金酒蘇奕晉、輔大教練楊哲宜等人都來了。

5日晚間的最佳男主角桑一慶。(黃及人攝)

老實講，陳冠全(左)、簡偉儒這兩位伴郎穿著確實很像服務生。(黃及人攝)

桑一慶特別請來「澎澎」陳冠全、簡偉儒兩名剛拿第15季總冠軍的璞園球員擔任伴郎，問題是兩人的穿著打扮，說是伴郎，還不如說比較像是服務生，卻間接製造不少歡樂氣氛，整個婚宴的過程也跟國內一般婚宴不太一樣。

婚宴一開始，先由桑一慶帶桑蜜莉走進會場，然後在賓客享用自助餐期間，兩人與兩人親友輪流上台致詞，給予大家祝福這對新人最佳機會，接著派對開始，這對新人率先跳第1支慢舞，搭配音樂與八里左岸背景，格外顯得浪漫。

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台銀教練團幾乎到齊分享桑一慶婚宴的喜悅。(黃及人攝)

張博勝(左)、陳順詳兩名台銀「老將」也都到場。(黃及人攝)
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