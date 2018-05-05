全國台研會長戴秉國：國家統一與民族復興相輔相成

2018年05月05日 22:03 旺報 徐維遠

由華中師範大學舉辦的首屆「國家統一與民族復興」兩岸研討會５日在湖北武漢開幕，來自台灣與大陸近百名兩岸專家學者與會。前國務委員、全國台灣研究會會長戴秉國致詞表示，完成國家統一與實現民族復興相輔相成，要以更多的細心、耐心和恆心來逐步接近並最終完成這一目標。

新華社5日報導，此次會議主題為「共謀國家統一，攜手民族復興」，議程包含「兩岸關係發展與國家統一框架設計」、「兩岸共同推進民族復興進程中面臨的風險與應對」、「影響中華民族復興進程的國際因素」等。

大陸全國台灣研究會會長戴秉國在開幕式上致辭表示，完成國家統一與實現民族復興相輔相成，這是一項非常偉大也非常艱巨的歷史性工程，「我們要以更多的細心、耐心和恆心來逐步接近並最終完成這一目標」，既要尊重客觀規律，又要發揮主觀能動性，積極佈局、策劃與實踐，並建議兩岸學者可以走在前面，多做這方面工作。

針對當前兩岸形勢，戴秉國提出四點看法：第一，堅決反對與遏制形形色色的台獨分裂勢力與活動，切實捍衛國家主權與領土完整。第二，堅定地走兩岸關係和平發展道路，積極推進祖國和平統一進程。第三，密切關注影響中國統一與民族復興的外部因素，防止外部勢力損害中華民族整體利益。第四，大力為國家統一與民族復興營造穩定環境，積蓄力量，創造條件。

中共湖北省委常委爾肯江·吐拉洪致辭表示，湖北省委、省政府認真貫徹落實中央對台工作方針政策，推出落實31項對台措施實施辦法，圍繞在鄂台青創業就業、台企發展、鄂台交流合作著力打造優質平台。

海協會副會長孫亞夫致辭表示，隨著大陸的穩步發展，大陸將更有能力和條件爭取祖國完全統一，這是完全可以預言的。

(旺報 )