微熱山丘舉辦「原來是愛」母親節音樂會

2018年05月05日 22:30 工商 曾麗芳

學校致贈感謝狀給微熱山丘創辦人許銘仁(右)。(圖/曾麗芳)

今日下午超過千名觀眾、扶老攜幼,前來聆聽天籟之聲。(圖/曾麗芳)

原聲孩童的歌聲,讓現場觀眾聽得如痴如醉。(圖/曾麗芳)

知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」,今(5)日下午舉辦「原來是愛」母親節音樂會,在南投八卦山上的村民市集暖心開唱,吸引逾千人到場聆聽,場面溫馨感人!

秉持著「發掘台灣在地美好」的初衷,微熱山丘創辦人許銘仁邀請同樣來自南投,參與齊柏林導演「看見台灣」紀錄片,攻頂玉山、舉著國旗高唱「拍手歌」的「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」帶來一連串精采演出。

活動現場除演唱「心肝寶貝」、「外婆的澎湖灣」、「快樂天堂」等多首代表母愛的動人歌曲,更首度帶來A Cappella表演,吸引逾千名民眾攜家帶眷到場聆聽,共度溫馨難忘的母親節。

源於南投八卦山的「微熱山丘」,秉持著「發現台灣在地美好」的品牌理念,以一杯溫熱的烏龍茶、搭配土鳳梨酥,免費招待遊客品嘗,每天吸引成千上萬的遊客前來排隊朝聖。

許銘仁表示,一如對土地的關懷,微熱山丘希望將這份溫暖延續到台灣在地的人事物上,連續3年、每年定期舉辦「原來是愛」母親節音樂會,期待讓同樣來自南投在地的天籟歌聲被更多人聽見。

每年5月,微熱山丘都會邀請來自玉山的純粹歌聲「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」,在南投八卦山村民市集舉辦「母親節音樂會」,以原住民孩童單純快樂的樂聲傳遞愛與感謝,把大地最美的聲音獻給母親。

今年原聲合唱團帶來的演出有別以往,現場除了演唱「心肝寶貝」、「外婆的澎湖灣」等多首代表偉大母愛的動人歌曲,更首度帶來A Cappella無人聲伴奏歌曲重新詮釋西洋經典「Just the way you are」,以天籟歌聲及布農族獨特的打擊樂撼動全場。

不僅如此,這群原住民孩子們更在活動中發送代表真摯祝福的康乃馨,獻給每一位創造生命的母親,讓天使樂聲與真摯祝福伴隨現場民眾度過一個特別的母親節。

原聲合唱團及打擊樂團的孩子們來自玉山的原鄉部落,曾在2012年參與齊柏林導演「看見台灣」紀錄片,攻頂玉山、舉著國旗高唱「拍手歌」,用嘹亮清新的聲歌唱出來自台灣的美好。這群享譽國際的原住民孩子們,用與生俱來的天籟歌聲為自己唱出不一樣的未來,更期待透過自己的力量改善家庭環境。

有感於此,微熱山丘特別在「原來是愛」母親節音樂會現場規劃義賣攤位,銷售原聲音樂專輯,購買專輯即可獲得微熱山丘贊助「天使蛋糕」1個,專輯銷售所得將全數做為原聲孩童們的教育及演出基金,吸引現場民眾熱情響應、踴躍購買。

微熱山丘表示,贊助「天使蛋糕」是因為「天使蛋糕」初衷是設定將商品的部分所得捐贈給需要幫助的偏鄉孩子,因此,微熱山丘期待透過原聲音樂專輯和天使蛋糕,與民眾分享天籟、分享美味、同時分享關懷,讓這群原聲孩童能快樂正面的成長,也讓大家感受台灣土地上真實的美好。

