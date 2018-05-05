孟耿如家有非裔小表妹曝光了

2018年05月05日 22:20 中時 洪秀瑛

鄭茵聲（左起）、孟耿如、王牧語。（東森提供）

孟耿如和表妹頭靠頭。互動逗趣。（東森提供）

周群達（左起）、孟耿如、利晴天。（東森提供）

台視、東森《高塔公主》今辦粉絲見面會活動，孟耿如、周群達、利晴天、鄭茵聲、王牧語等出席，孟耿如穿露肚裝小露性感，被主持人虧大解放。

粉絲互動的時候，孟耿如開心帶著混血的小表妹上台，大家一看到非裔混血的小女孩上台都湊過去摸她的自然捲頭髮，孟耿如還搞笑和她來個後腦勺版的磨磨頭。

現場300多位粉絲熱情，連5歲的小妹妹都跟著媽媽到場支持。該劇前天殺青，演員們笑說因為相處太久，這幾天又都會再見面，所以到現在都還沒什麼真實感。

孟耿如說想要好好去玩休息一陣，比如跳傘、露營，還想上日文課、英文課，她之前傳氣胸，今說身體狀況都很好，醫生照完X光，說她可以放心的玩了，之前連運動都沒辦法，可能還會有生命危險，造成原因可能是太累，「我覺得我有心律不整，所以15日還要檢查心臟」。

鄭茵聲被問和劉書宏戀情，對於劉被說是「餃子界王力宏」，她笑說不要這樣叫，「他會被王力宏粉絲罵」。會擔心見光死嗎？她無厘頭說「天黑請閉眼」。坦言欣賞劉書宏孝順、對人體貼，強調自己沒去過他家、沒同居，「他爸媽都在，家不能亂去」。她說被講同居，她第一時間就趕快打電話跟爸媽道歉並澄清，「因為爸媽比較傳統」。

(中時 )