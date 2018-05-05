手臂就是觸控屏 智慧手錶新希望

2018年05月05日 23:17 中時電子報 江飛宇

智慧手機、平板電腦是當代最熱門的消費電子產品，然而更小巧的智慧手錶在市場表現上卻表現不好，用科技術語來說，智慧手錶的「投入/產出比」令人感到悲哀。原因卻很明顯，就是手錶的觸屏空間太小了，即使電子產品可以縮小，但是人類的手指卻沒有變小。如今研究團隊發明光投影觸控技術，可以將戴著手錶的手臂變成觸控屏，或許將會是智慧手錶的新希望。

未來的觸控屏可能就在自己的手掌上或是手臂上。

科技冒險報(techxplore)報導，有些科幻電影已經呈現了手掌觸控或是手臂觸控的想像，比如2012年的電影「攔截記憶碼」(Total Recall)就有類似的設計，而美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)的研究人員已設計出相當接近此一概念的原型，稱為LumiWatch，他們把小型內置投影儀和智慧手錶組合，並搭配數位邏輯電路，就可以使手臂成為觸控區，在測試影片中，也充分呈現了LumiWatch的性能。

LumiWatch可以提供大約40平方公分的投影觸控區域，這個大小已是目前智慧手錶的五倍大，與一般的智慧手機空間差不多。

研發工程師表示，控制方法相當簡單，先在手錶錶面向左滑動解鎖，然後投影器就會啟動，顯示器足夠明亮，可在戶外以及室內看到顯示在手臂上的各種程式清單，然後使用者就知道自己該怎麼控制了。

目前LumiWatch使用高通APQ8026晶片系統，該系統集成了1.2GHz四核CPU、768MB的RAM、4GB快閃記憶體，採用Android 5.1運作程式，以740mAh，3.8 V鋰離子電池供電。至於電池壽命，取決於使用是間歇還是連續，在平均使用條件下，至少可以1小時的連續投影。

總而言之，研發團隊表示：「LumiWatch是第一款集成了全功能投影儀和傳感器陣列的智慧手錶，可以讓用戶在皮膚上輕敲和滑動，這將是智慧手錶重要的革新。」

(中時電子報)