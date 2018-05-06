《全球星期人物》凱薩琳麗塔瓊絲寶貝千金 美女星二代卡莉絲

2018年05月06日 08:11 中時電子報 李靖棠

隨著時間的推移，好萊塢（Hollywood）也開始出現不少亮眼的「星二代」，不少人遺傳了父母親良好的基因，除了優渥的家世背景，就連外表也讓人感到羨慕忌妒。

其中，當年以《蒙面俠蘇洛》（The Mask of Zorro）女主角紅遍全世界的英國女星凱薩琳·麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）、和老牌男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）的15歲寶貝千金卡莉絲（Carys Zeta Douglas），最近與母親出席多項公眾活動，亭亭玉立的樣貌，讓她很快成為媒體關注的重要嬌點。

英國女星凱薩琳·麗塔瓊絲一對寶貝兒女：狄倫（圖左）與卡莉絲（圖右）。（達志影像/Shutterstock）

現年15歲的卡莉絲，出生於美國紐澤西州，是凱薩琳·麗塔瓊絲與麥克道格拉斯的長女，她有一名大她3歲的哥哥狄倫（Dylan Michael）。小時候隨父母搬家至百慕達群島（Bermuda）生活，直到2016年才回到紐約州郊區居住。

英國女星凱薩琳·麗塔瓊絲（圖中左）和男星麥克道格拉斯（圖中右），帶著兒子狄倫（圖左）和女兒卡莉絲（圖右）出席首映典禮。（達志影像/Shutterstock）

事實上，凱薩琳·麗塔瓊絲一直很保護她的兒女，一直到最近才開始，帶著女兒卡莉絲出席各種時裝品牌、博物館晚宴等類型的公眾活動，與母親外型很像的卡莉絲，很快就成為鎂光燈的嬌點。先前出席時裝品牌Michael Kors秀場時，更被美國媒體譽為「下一步秀台的新超模」，與同樣出席的妮可基嫚（Nicole Kidman）比美爭艷。

雖然父親罹患口腔癌、且曾傳出相對不好的傳聞，而母親凱薩琳·麗塔瓊絲也多年沒在大銀幕演出，但初生之犢不畏虎的卡莉絲，目前已成功打開她的知名度，個人的Instagram也擁有5萬多名粉絲，憑藉著先天姣好的外型和家世，未來踏上演員一途或時裝伸展台之路，也是指日可待。

(中時電子報)