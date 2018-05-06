輔大花園夜市熄燈 在地人：有這4大原因倒了不意外

輔大花園夜市全盛期高達300家攤商，甚至還有接駁專車接送民眾，但近年來遊客越來越少，儘管祭出多項優惠，還斥資2000萬蓋了遮雨棚，依舊挽回不了下滑的人氣 (圖／翻攝自輔大花園觀光夜市臉書)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

位在新莊的輔大花園夜市在昨天(4日)宣布歇業，震驚不少民眾，畢竟不久前才大手筆砸了2000萬元蓋了遮雨棚，沒想到才過了半年就結束營業。但有網友提出四點原因，表示倒了真的不是太意外。

該名在地網友表示，輔大花園夜市會熄燈真的不意外，主要有4大點原因：

1.沒有特色可言：重複性質的攤位三五步就一攤，認真觀察就能發現，夜市雖大，但10分鐘就能逛完了。

2.交通問題：對於沒有自備車輛的民眾來說非常不便，搭公車或是捷運，出站後都還要走上半個小時，還沒到就熱個半死，有接駁車也只是亡羊補牢。

3.車位嚴重不足：搭公車、捷運還要多走半小時，但自己開車騎車也要面臨車位不足問題，到時候又要停很遠然後走很久過來。

4.小吃攤：小吃攤雖然多，但是能夠坐下來享用的卻屈指可數，走累了也沒辦法好好坐下來吃個東西休息一下，最後演變成只能邊人擠人邊吃東西，感受怎麼會好。

輔大花園夜市於2011年風光開幕，全盛期攤販更是高達300家，就連夜市門口都需要排隊入場，更是自備接駁車接送民眾。但近年來遊客越來越少，攤販一度收到只剩40家，還被網友戲稱「廢墟」。為了挽回人氣，在去年12月底才重金砸下2000萬元蓋遮雨棚，希望在下雨天時也能維持人氣，甚至祭出租金減收與小吃打85折等多項優惠措施，試圖挽救人潮，但依然無法拯救業績，於昨日宣布熄燈，並表示將打算轉型成複合性商圈，另謀出路。

(中時電子報)

微熱山丘舉辦「原來是愛」母親節… 「我做得不夠好...」義賣品滯銷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。