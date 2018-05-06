輔大花園夜市熄燈 在地人：有這4大原因倒了不意外

2018年05月06日 00:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

位在新莊的輔大花園夜市在昨天(4日)宣布歇業，震驚不少民眾，畢竟不久前才大手筆砸了2000萬元蓋了遮雨棚，沒想到才過了半年就結束營業。但有網友提出四點原因，表示倒了真的不是太意外。

該名在地網友表示，輔大花園夜市會熄燈真的不意外，主要有4大點原因：

1.沒有特色可言：重複性質的攤位三五步就一攤，認真觀察就能發現，夜市雖大，但10分鐘就能逛完了。

2.交通問題：對於沒有自備車輛的民眾來說非常不便，搭公車或是捷運，出站後都還要走上半個小時，還沒到就熱個半死，有接駁車也只是亡羊補牢。

3.車位嚴重不足：搭公車、捷運還要多走半小時，但自己開車騎車也要面臨車位不足問題，到時候又要停很遠然後走很久過來。

4.小吃攤：小吃攤雖然多，但是能夠坐下來享用的卻屈指可數，走累了也沒辦法好好坐下來吃個東西休息一下，最後演變成只能邊人擠人邊吃東西，感受怎麼會好。

輔大花園夜市於2011年風光開幕，全盛期攤販更是高達300家，就連夜市門口都需要排隊入場，更是自備接駁車接送民眾。但近年來遊客越來越少，攤販一度收到只剩40家，還被網友戲稱「廢墟」。為了挽回人氣，在去年12月底才重金砸下2000萬元蓋遮雨棚，希望在下雨天時也能維持人氣，甚至祭出租金減收與小吃打85折等多項優惠措施，試圖挽救人潮，但依然無法拯救業績，於昨日宣布熄燈，並表示將打算轉型成複合性商圈，另謀出路。

(中時電子報)