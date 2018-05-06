「我做得不夠好...」義賣品滯銷憨兒急哭 館長霸氣：我全包！

憨兒們看到義賣品滯銷急哭，館長霸氣全買下 (圖／中視)

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中時電子報
義賣品嚴重滯銷，讓憨兒落淚，也讓園方不捨，PO上臉書求援 (圖／翻攝自仁友愛心家園臉書)
館長看到後，直接宣布剩下的手工狗娃娃他全包了，當作以後活動贈品 (圖／翻攝自飆捍臉書)

「仁友愛心家園」的憨兒們所做的公益狗娃娃出現滯銷情形，讓憨兒們急哭，責怪自己「娃娃做得不夠好」，園方看到相當心疼，PO文在臉書上，希望民眾可以踴躍認購，結果館長看到後，直接霸氣一句「我全包了」，讓網友大讚太暖。

仁友愛心家園昨天(4日)在臉書PO文，表示憨兒們為了母親節的到來，做了2000隻的公益手工狗娃娃，訂出1隻100元的「認購價」，希望可以解決善款用盡的處境。

沒想到賣了2個月，「認購率」不佳，出現嚴重滯銷情形。看著成堆的狗娃娃堆積成山，憨兒急哭，忍不住掉淚問「是不是我做的不夠好？」、「會不會以後沒地方住，也沒飯可以吃？」，讓園方心疼不已，PO上網路希望網友能幫忙推廣購買。

館長看到貼文後，隨即在臉書宣布，表示這些狗娃娃他「全收了」，日後館內辦活動時當作贈品送出。網友看到後非常感動，大讚館長真男人，甚至要求館長出來選市長，許多網友看到館長善行也隨之跟進，向園方訂購布娃娃。

館長宣布全收後，仁友愛心家園也在隨即臉書宣布狗娃娃認購完售，證實館長所言不假，同時館長帶動了買氣，憨兒們其他的商品也隨即湧入大批民眾訂購，出現供不應求的情形，系統還一度因此當機。對此園方則是不斷感謝館長，稱讚台灣的愛心一級棒。

(中時電子報)

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