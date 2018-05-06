本週柯文哲派人將與民進黨接觸 並交代「看民進黨要怎做，去討論看看」

友善列印
中時

年底台北市長選戰，民進黨自提人選聲浪越來越大，民進黨提名迫在眉睫，上週民進黨選對會四巨頭與台北市長柯文哲見面後，據了解，面對未來兩週關鍵時刻，柯文哲已委託相關人士與民進黨接觸，並交代，「看民進黨要怎做，去討論看看。」預計本週展開。

上週民進黨選對會開會，討論北市長選舉人選相關議題，並做出三個方向，選對會將徵詢表態的黨內同志如立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人；選對會將拜訪議員參選人、現任議員和里長；將徵詢內容提報選對會參考，兩週內做提名策略決定。

民進黨上週選對會，一半以上成員力挺提名自家人，最近基層氛圍希望自提人選，但是要提「最強的人選」，民進黨選對會陷入窘境，據了解，與柯文哲合作，一直是黨高層最想要的結果，雖然僅剩下兩週時間，外界更不斷傳出民進黨這次將提自己人的決議，但是不難看出，柯文哲與民進黨高層都還沒有放棄，想努力到最後一刻。

據指出，這段時間，柯文哲派出民進黨籍的副市長陳景峻與民進黨基層溝通斡旋，但是在台北市大同區等深綠選區，對柯文哲反彈非常的大，讓陳穿梭非常辛苦，包括刪掉敬老津貼、兩岸一家親言論，到最近拔管言論，雖然今年一月時，民進黨確實傾向禮讓，柯文哲得到訊息也是朝禮讓方向，但是月二到三個月前，情勢開始出現變化。

據了解，上週二，民進黨選對會兩位召集人林錫耀、陳明文及秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國和柯文哲會面，就已經對柯文哲表達，民進黨朝自提人選方向。

知情人士指出，其實民進黨基層對柯文哲的反彈，柯並非沒有感覺，除了柯無法關緊自己的嘴巴、無法跟民進黨配合同一口徑，都用自己觀點去詮釋，惹惱綠營基本派，另一大關鍵就是名嘴的推波助瀾，讓柯文哲覺得，自己不論說了什麼，都被刻意放大，且已大到自己無法解釋清楚的地步。

(中時 )

丁守中會贏！柯陣營放話警告民進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。