本週柯文哲派人將與民進黨接觸 並交代「看民進黨要怎做，去討論看看」

2018年05月06日 00:38 中時 曾薏蘋

年底台北市長選戰，民進黨自提人選聲浪越來越大，民進黨提名迫在眉睫，上週民進黨選對會四巨頭與台北市長柯文哲見面後，據了解，面對未來兩週關鍵時刻，柯文哲已委託相關人士與民進黨接觸，並交代，「看民進黨要怎做，去討論看看。」預計本週展開。

上週民進黨選對會開會，討論北市長選舉人選相關議題，並做出三個方向，選對會將徵詢表態的黨內同志如立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人；選對會將拜訪議員參選人、現任議員和里長；將徵詢內容提報選對會參考，兩週內做提名策略決定。

民進黨上週選對會，一半以上成員力挺提名自家人，最近基層氛圍希望自提人選，但是要提「最強的人選」，民進黨選對會陷入窘境，據了解，與柯文哲合作，一直是黨高層最想要的結果，雖然僅剩下兩週時間，外界更不斷傳出民進黨這次將提自己人的決議，但是不難看出，柯文哲與民進黨高層都還沒有放棄，想努力到最後一刻。

據指出，這段時間，柯文哲派出民進黨籍的副市長陳景峻與民進黨基層溝通斡旋，但是在台北市大同區等深綠選區，對柯文哲反彈非常的大，讓陳穿梭非常辛苦，包括刪掉敬老津貼、兩岸一家親言論，到最近拔管言論，雖然今年一月時，民進黨確實傾向禮讓，柯文哲得到訊息也是朝禮讓方向，但是月二到三個月前，情勢開始出現變化。

據了解，上週二，民進黨選對會兩位召集人林錫耀、陳明文及秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國和柯文哲會面，就已經對柯文哲表達，民進黨朝自提人選方向。

知情人士指出，其實民進黨基層對柯文哲的反彈，柯並非沒有感覺，除了柯無法關緊自己的嘴巴、無法跟民進黨配合同一口徑，都用自己觀點去詮釋，惹惱綠營基本派，另一大關鍵就是名嘴的推波助瀾，讓柯文哲覺得，自己不論說了什麼，都被刻意放大，且已大到自己無法解釋清楚的地步。

(中時 )