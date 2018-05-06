PETROLZ來台「讚聲」 難掩攻蛋夢

2018年05月06日 00:40 時報周刊 溫博鈞

日本樂團「PETROLZ」今（6日）晚將在「讚聲演唱會」首次在台售票演出，有「日本吉他之神」之稱的浮雲、貝斯手三浦淳悟與鼓手河村俊秀3人自2005年組成至今已有13年，以豐厚音樂實力獲「傳奇」封號，CD在日本非常珍貴稀有，想買還不一定買得到。PETROLZ謙虛表示：「能被這樣肯定非常地開心。」又幽默補上：「幸好是在我們還活著的時候。」

問他們長久合作的秘訣？浮雲說：「我們都是成熟的大人，不會吵架，也沒有懷著『一定要大賣！要在台北小巨蛋開唱！』之類的目標，順其自然地一起做音樂。」頂著爆炸頭的三浦淳悟說：「我這髮型是天生的，natural。」他喜歡到不熟悉的環境晃晃，經過下榻飯店旁的台北小巨蛋時，心想也許未來能攻蛋演出，河村俊秀聽了竊笑說：「剛剛不是才說沒有這種目標嗎？」

河村俊秀曾來台旅行，吃了臭豆腐，他說：「吃起來沒有聞起來那麼臭。」三浦淳悟吐槽：「從語氣聽得出來他不是很喜歡。」問3人是否曾一起旅行過？3人先是大笑，三浦淳悟說：「若一起旅行這團可能早就解散了！」。PETROLZ曾邀林宥嘉演唱該團樂曲中文版本，對台灣樂團「hush！」纖細風格也感到興趣。今年除計畫出專輯外，也希望秋季能再訪台。

(時報周刊)