突擊客串《吉本新喜劇》 菅田將暉搞笑全開

吉本新喜劇座長内場勝則（左起）與菅田將暉、土屋太鳳和諧星山田花子一同驚喜演出。（取材自網路）

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時報周刊
溫博鈞

主演新片《鄰座的怪同學》的菅田將暉與土屋太鳳日前竟一同出現在位於大阪難波的吉本興業「花月劇場」《吉本新喜劇》舞台上，兩人一出場時觀眾席一陣騷然，紛紛互問「真的是本人嗎？」兩人分別自我介紹，讓觀眾興奮不已。

而更興奮的是菅田將暉本人，他是看著《吉本新喜劇》長大的土生土長大阪人，本身就是吉本新喜劇頭號粉絲，之前演出的《火花》電影中也演出一心想成功的搞笑藝人，並以該片榮登第42屆報知電影獎影帝寶座，能夠登上吉本新喜劇的舞台讓他自己樂不可支。菅田說：「其實我緊張得要死，但能實際在新喜劇的舞台演出真的太開心了，我舉個手台下觀眾們竟然也舉手回應我，大家真是太體貼了。」

菅田將暉大發奇想，建議把原來一段「我想我應該是喜歡上雫（土屋太鳳的角色名）了」改為突然對轉向資深諧星山田花子說「我想我應該是喜歡上山田花子了」會更好笑，結果實際演出時果然令觀眾們大爆笑，讓吉本新喜劇藝人們刮目相看。他也不愧身懷搞笑魂，即興台詞連發。而菅田將暉與土屋太鳳也和眾諧星們表演了吉本新喜劇每場必有的「全員跌倒」，全場鼓掌爆笑。最後菅田將暉與土屋太鳳突然宣傳起電影《鄰座的怪同學》後，頭也不回下台，在「搞什麼，他們只是來宣傳的嘛」氣氛中，隨著觀眾們熱烈笑聲與掌聲中完成這次突擊演出。

(時報周刊)

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