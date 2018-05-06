親兒斷聯4年返家 司馬三三淚崩

2018年05月06日 06:52 中時 洪秀瑛

司馬三三活出自信。（洪秀瑛攝）

司馬三三（左）與好友樓曼莉。（洪秀瑛攝）

司馬三三（左）與主辦單位策展人陳淑麗。（洪秀瑛攝）

64歲資深演員司馬三三5日在郭木生文教基金會美術中心舉辦「紫砂與水墨藝術聯展」，進入水墨畫世界多年的她首次辦個展，近來也和失和多年的兒子關係解凍，是今年收到最好的母親節禮物。

她首次展出約40幅水墨畫，好友樓曼莉、赫容及中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江都到場祝賀。她繪畫風格跳脫傳統，喜歡不按牌理出牌，其中一幅「大地春」畫作，利用油畫、水彩、壓克力多元素融合，將紫櫻和垂櫻映照湖光山色，美輪美奐。

「大地春」曾在北投市公所展出，獲得台北市長柯文哲特別認證誇讚。司馬三三說，畫中景象是想像的，原本想取名為「夢幻湖」，前年作畫期間，手上突然長了蛇皮，為此停頓，前後耗時3個月才完成，她自己也非常喜歡這幅畫。

過去她因兒子與女友未婚生子，兒子卻又移情別戀，未好好處理感情問題，氣得與兒子翻臉，無緣的媳婦目前在金門經營民宿，孫子襁褓時期則客串過電影《軍中樂園》，現在已經快念小一，她對孫子和無緣的媳婦視如己出，她說孫子雖然跟媽媽姓，相信有一天一家人會團圓。

她4年前發現乳癌第一期，又因兒子的事煩心，朋友為了幫她解憂，帶她到淡水找命理師想斬兒子桃花，命理師告訴她「桃花太多斬不掉、他40歲自然會回來」。今年2月，她88歲的母親過世，已斷聯4年的兒子終於回來跪求她原諒，那天剛好就是40歲，令她感動掉淚，「我覺得是我媽媽保佑，才讓孩子回來」，兒子告訴她目前長居上海，已和大陸女友領證。

司馬三三當年為一勞永逸，4年前率性把左乳及淋巴全切除，以鹽水袋重建乳房，目前每半年追蹤病情，並定期清洗人工血管，近來因心律不整必須吃藥，也有高血壓。她抗癌之路辛苦，擔任總編劇的另一半多在大陸工作，夫妻分隔兩地。

她平時藉由繪畫怡情養性，感性說：「很謝謝我老公讓我無後顧之憂，投資我畫畫、上課費用。」70歲的老公在大陸工作不擔心？她笑言：「都這把年紀了，他常說要努力工作賺錢，讓癌症患者開心才行，他有給我5張銀聯卡，每張卡都存10萬人民幣，不擔心啦」。

「紫砂與水墨藝術聯展」即日起展至5月14日。

(中時 )