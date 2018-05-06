獨／張瓊姿愛女郭思瑜揭校園遭霸凌

2018年05月06日 10:16 中時 洪秀瑛

笑得很燦爛。（粘耿豪攝）

兩女兒遺傳張瓊姿的顏值和身材。（粘耿豪攝）

郭思瑜（右）和郭思維（左）最近正積極瘦身。（粘耿豪攝）

張瓊姿收到禮物很感動。（粘耿豪攝）

張瓊姿開心得擁抱著女兒。（粘耿豪攝）

母女笑淚交織。（粘耿豪攝）

張瓊姿戲裡是百變媽，生活中是浪漫又樂觀的雙魚座媽，2個女兒遺傳她的高顏值、豐滿上圍及修長美腿，令人稱羨。抗癌中的郭泰源5日接送母女3人受訪，自帶光環引來關注，他氣色看來不錯，戴上口罩後，依舊低調又酷的不願入鏡，不搶妻女光采。2個女兒提前送皮革製筆袋幫媽媽過母親節，收到意外驚喜的張瓊姿嘟著嘴嚷嚷：「其實可以現金給我就好了。」

張瓊姿打開禮物一看，打趣說「裡面為什麼是空的，至少要放個100元，有些時候女兒真的還滿讓我煩惱和掛心的，這舉動更讓我覺得…」，似覺得女兒們不夠體貼，大女兒郭思瑜連忙說：「失策了，其實我們原本想送紅酒，但媽媽剛訂10箱，也想過送香檳，媽媽不喝，我們可以自己喝。」張瓊姿聽完女兒一番話，其實眼眶微濕，仍感動得對女兒又親又抱，並補充說：「酒喝完就沒了，筆袋可以當紀念啦」。

郭思瑜、郭思維姊妹都是張瓊姿和郭泰源以試管方式辛苦做出來的，4口之家感情深厚又幸福。張瓊姿和女兒們相處像朋友，母女也都貼心，她說郭思瑜高中時曾曠課跑到校園某處摺200個小星星，就因為知道她要去大陸拍戲，希望她平安，郭思瑜說：「是800個不是200，當時我自己都感動了。」張瓊姿笑著吐槽：「我寧可妳不要曠課，私立學校學費很貴啊。」

郭思瑜說，以前和妹妹在特別節日都會寫卡片給媽媽，「用說的容易忘，所以習慣寫下來」，因為媽媽不希望她們把錢花在不需要的禮物上，張瓊姿點頭如搗蒜：「我自己有需要什麼就會先說，收到不太用的禮物，我會很煩惱，不知道要放在什麼地方。」

郭思維情緒好激動，姊姊還沒說完話，她在一旁唏哩嘩啦的哭起來，邊擦著水珠大的淚水邊說，上個月學校很多活動，壓力滿大，媽媽平時都比她晚起床，有天早上六點半，她匆匆拿著餐袋就出門，到學校後發現餐袋內有蒸餃，還有張紙條寫著「媽媽的愛，加油」，那天讓她覺得特別感動，「媽媽比我晚睡，還一大早起來幫我買早餐」。

爸媽都是名人，郭思瑜坦言小時候不希望爸媽到學校，因為不想被品頭論足，媽媽去送便當，她都會說「妳快走啦」，原來小學時期曾被言語霸凌，至今讓她印象深刻，比如她幫老師做事，同學會說「老師喜歡妳只是因為妳爸媽」、她掃地時，同學會說「不要給她掃，她爸媽會來抗議，她是千金小姐，不用做我們這種工作」。她說當時小小心靈很受傷，所以那時候就希望爸媽不要到學校，也希望老師不要讓其他同學知道她爸媽是誰，簽聯絡簿會看到啊？張瓊姿說：「所以我都簽得很草，而且只簽姓」。

(中時 )