驚！近6成乳癌發生在40-59歲中年女性

2018年05月06日 05:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

媽媽們要注意！「女性乳癌」四十拉警報！每3.7人就有1人，發生在40-49歲乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，且仍在快速上升中，根據國民健康署最新之2015年癌症登記年報顯示有13,543人罹患乳癌，即每天有37人被診斷為乳癌，發生高峰約在45－69歲之間。對此，在母親節前夕，台灣癌症基金會號召3000位國人在圓山花博公園一起粉紅健走，歡慶母親節並宣導乳癌防治。

有鑑於乳癌的成長速度為國內十大癌症之首，台灣癌症基金會依循往例在母親節的溫馨5月裡，第8年透過健走運動方式，呼籲媽媽們重視乳癌防治。今年更加入超人氣網紅也是領有狗醫生證照的「雪橇犬噗優」和她的好夥伴-麥可，”毛”起來搶救雙峰，教大家護波5招，送給全天下的媽媽，祝福她們母親節快樂，永保健康，遠離乳癌的威脅。

超人氣網紅汪星人「雪橇犬麥可噗優」5招護乳御守強調定期篩檢、蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、勿太晚生育的重要性。（台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師提醒全天下的媽媽，不要以為沒有乳癌家族史就可以高枕無憂，事實上超過90％的婦女得到乳癌並不是因為遺傳。乳癌發生率攀升快速，與飲食型態西化、缺乏運動、肥胖、太晚生育，甚至是環境荷爾蒙的影響都有相關，因此，預防乳癌絕對要做到5招：規律運動、體重控制、蔬果彩虹579、勿晚生育、定期篩檢。

乳癌發生率的成長為國內十大癌症之首，且發生率亦大幅高於女性其它癌症，賴基銘醫師進一步分析，以乳癌發生的年齡層來看，女性40歲就開始拉警報，每將近4位(3.7位)乳癌病人當中就有一位發生在40-49歲，甚至近6成(高達7,887人)的乳癌發生在40-59歲的中年女性。賴醫師提醒女性朋友，對於乳癌防治而言40歲是一個關鍵年齡，女人40歲開始應該更加強注意不要被乳癌盯上，他特別提出乳癌預防5招：定期篩檢、蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、勿太晚生育，鼓勵媽媽們落實。

賴醫師特別指出，5招裡面的定期篩檢尤其重要，透過乳房X光攝影檢查，提早發現及早治療，其治癒率非常高。根據統計顯示，乳癌早期發現早期治療的治癒率相當高，0期及1期乳癌的5年存活率，分別高達97.5%及95.5%，如果在第2期發現，其存活率也達到89.4％，但若至第4期才發現，則5年存活率僅為27.8%，因此定期篩檢非常重要。而政府提供45歲以上婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，若有二等親家族史之女性則可提前到40歲就開始篩檢，鼓勵國人婦女應該善用政府免費乳癌篩檢的良策，維護自己的健康。

賴醫師強調，乳癌為終身防範的課題，面對來勢洶洶的乳癌，除了一定要謹記平時身體的保健，要多運動，例如健走就是一個很好的運動來增加心肺功能、活化身體細胞，不要讓身體囤積脂肪；另外，攝食方面還要多採取高纖、低脂、多蔬果飲食，尤其成年女性每天應攝食到7份的蔬果，並且要多種顏色、多樣化的攝取，再加上定期進行乳癌篩檢，及早發現，儘早治療，才能活出美麗人生。

(中時電子報)