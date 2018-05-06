05／06 三大報頭版要聞

2018年05月06日 07:35 中時電子報 高德順

◎中國時報

民進黨北市長布局陷膠著，綠委郭正亮斷言，民進黨已確定北市自提人選，接下來得思考是否複製2014年的兩階段整合。面對僵局，柯文哲陣營坦言，一旦整合失敗，選情將很複雜；據了解，柯已委託相關人士本周主動與民進黨接觸，「看民進黨要怎做，去討論看看」。

陸美貿易戰方酣，美國劍指「中國製造2025」軟肋，打擊大陸高科技產業。美媒披露，近日大陸將展開反制作為，為促進半導體產業發展、縮小與美國及其他對手技術差距，大陸將在近期宣布成立規模3000億元人民幣（約合台幣1.4兆元）的新基金。此舉可能進一步加劇陸美緊張關係。

為爭取大學自主，支持遴選出的管中閔上任，台大師生日前舉行「新五四運動」，反管學生、台大資管系大四生潘儒鋒自爆，遭挺管民眾勒頸，並驗傷前往派出所報案，但隨後流出的網路影片卻顯示，潘生疑似「自掐」脖子後倒下，並沒有遭受攻擊，被網友大酸是「擺明就是要來鬧場的」、「有夠白爛的演技」。

「拔管」風波持續延燒，台大將於12日召開臨時校務會議討論後續，台大學生會昨日發布聲明，臨時校務會議需決議，是否同意教育部駁回管中閔出任校長，同時討論是否修繕教授兼職機制、解決校長遴選爭議，以及調整校務會議與遴選委員會的學生代表應增至5分之1，讓學生意見能加入；「反管」台大學代會則認為，應重啟遴選校長。

◎旺報

大陸科技龍頭中興通訊、華為先後遭到美國打壓，讓大陸政府決定加大支持發展半導體產業的力度。根據《華爾街日報》引述熟知內情人士說法，短期內大陸主管部門將會宣布成立一個3000億（人民幣，下同）的新基金，相當於1.5兆新台幣，用於發展半導體產業，加快縮短與美國的技術差距。不過，分析人士擔憂，大陸此時成立該基金，可能會更坐實美國對大陸「政府高度介入」的指控，恐進一步激化中美貿易摩擦的緊張關係。

中美第一回合的經貿談判雖在4日結束，但雙方仍持續隔空較勁。其中，川普在5日接見美國代表團前，還發推文指中國在美國貿易的部分「被寵壞了」，而美方在此次談判中所提交的清單，據了解也惹惱了大陸中央，5日包括《人民日報》在內的黨媒、官媒紛紛表態，稱絕不接受美方漫天要價，反擊力道相當強烈。

由前外交部長錢復及前國安會祕書長蘇起領軍的台北論壇近日赴北京、南京等地參訪，並與大陸重點智庫如中國社科院台研所、中國現代國際關係研究院座談，也拜會國台辦主任劉結一。據了解，該團此行兩岸議題非主軸，而是對包含台海、朝鮮半島、中日、中印等大陸周邊情勢發展、中美貿易衝突與管控及外交戰略形勢等評估交換意見。與會人士稱：「兩岸已是大陸戰略變化下的附帶問題。」

大陸國台辦主任劉結一近期以來，連續會見台灣藍營地方首長、國民黨大陸部主任及台商黨代表，上周則接見與由前外長錢復率團的台北論壇一行。一位資深台商黨代表回憶劉結一會談態度「嚴肅中不失幽默詼諧」，只有談到近日兩岸問題如賴清德台獨言論時，表情才稍微凝重。

◎工商時報

外資大舉撤退，今年來對台股狂賣逾1,700億元，等於把去年買超金額全吐光，惟值此之際，仍有包括玉山金、遠東新等12檔個股上周反獲外資逆勢敲進，激勵股價走紅並帶動技術指標周KD呈多頭格局，不僅籌碼面、技術面雙優，也意味基本面展望樂觀，可望扮演多方領頭羊。

受股神巴菲特大舉加碼的加持，蘋果股價飆新高，也帶動周五道瓊指數大漲逾300點，創3周來最佳單日漲幅，美股3大指數收盤漲幅皆逾1％。

美國總統川普即將在本周內決定是否退出伊朗核子協定，投資人擔心一旦華府恢復對油國組織（OPEC）成員國伊朗的制裁，全球原油供給恐陷入吃緊，上周五國際油價即在此不安情緒下大漲近2％，觸及3年半收盤新高。

總統蔡英文昨（5）日宣示，台灣沒有電力短缺問題，非核家園目標不變。她坦言，今年供電會較困難一點，但重點是如何調度現有發電量；明年就會有很多新的機組投入發電，未來再生能源發電量將達到20％。

(中時電子報)