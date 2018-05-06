NBA》科爾：如果格林不在勇士 沒人會喜歡他

2018年05月06日 07:53 中時電子報 盧品青

勇士隊卓雷蒙格林(Draymond Green)最近槓上「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，儘管兩人喊打喊殺的，卻讓旁人看得發噱。「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)這號人物是扮出來的，然而格林不是演的，他真的是一個煩人的傢伙。

總教練科爾(Steve Kerr)也嘲笑格林，「如果他不是勇士的球員，甲骨文球場(勇士主場)的觀眾肯定沒半個人喜歡他。」格林是全能的防守大師，擅長硬碰硬又富侵略性，說話粗魯動作野蠻，這種人除非他在你支持的球隊，否則你只會覺得他非常討厭。

科爾在廣播節目上表示：「格林若在別的球隊，我們的球迷不會喜歡他，我們全隊的隊員都不會喜歡他。他是個非常惹人厭的傢伙，終極的大反派。」

不過這樣的人如果效力勇士隊呢？科爾說：「那你會愛死他了。他打球非常拚命，製造源源不絕的能量，我們若沒有他就拿不到總冠軍。他這個人就是屬於那種到處生事的人，我喜歡，我們需要這種人。」

對於勇士球迷來說，格林讓球隊變得更有趣，他激怒人的天分正好可以用來打擊勇士的對手。有如當年的「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)，他在活塞隊時原本是公牛喬丹的大敵，最後轉到公牛，成為喬丹第二次3連霸的得力戰將，公牛球迷反倒很喜歡他。

(中時電子報)