NBA》科爾：如果格林不在勇士 沒人會喜歡他

勇士總教練科爾(左)與前鋒卓雷蒙格林。(美聯社)

友善列印
中時電子報

勇士隊卓雷蒙格林(Draymond Green)最近槓上「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，儘管兩人喊打喊殺的，卻讓旁人看得發噱。「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)這號人物是扮出來的，然而格林不是演的，他真的是一個煩人的傢伙。

總教練科爾(Steve Kerr)也嘲笑格林，「如果他不是勇士的球員，甲骨文球場(勇士主場)的觀眾肯定沒半個人喜歡他。」格林是全能的防守大師，擅長硬碰硬又富侵略性，說話粗魯動作野蠻，這種人除非他在你支持的球隊，否則你只會覺得他非常討厭。

科爾在廣播節目上表示：「格林若在別的球隊，我們的球迷不會喜歡他，我們全隊的隊員都不會喜歡他。他是個非常惹人厭的傢伙，終極的大反派。」

不過這樣的人如果效力勇士隊呢？科爾說：「那你會愛死他了。他打球非常拚命，製造源源不絕的能量，我們若沒有他就拿不到總冠軍。他這個人就是屬於那種到處生事的人，我喜歡，我們需要這種人。」

對於勇士球迷來說，格林讓球隊變得更有趣，他激怒人的天分正好可以用來打擊勇士的對手。有如當年的「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)，他在活塞隊時原本是公牛喬丹的大敵，最後轉到公牛，成為喬丹第二次3連霸的得力戰將，公牛球迷反倒很喜歡他。

(中時電子報)

NBA》隆多疑似墊腳柯瑞？勇士跟… NBA》七六人又輸了！拱手送綠衫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。