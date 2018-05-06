NBA》七六人又輸了！拱手送綠衫軍率先聽牌

2018年05月06日 08:05 中時電子報 黃及人

塞爾提克前鋒荷福德最後關頭連取5分，成為綠衫軍率先聽牌的頭號功臣。(美聯社)

就算回到自家主場，七六人還是沒法留住應該拿下的勝利！塞爾提克6日跟七六人打到延長賽，驚險靠著荷福德讀秒階段連取5分，加上班西蒙斯出現致命失誤，塞爾提克101比98氣走七六人，在東區準決賽取得3勝0敗率先聽牌。

這場比賽陷入兩隊互有領先僵局，傑倫布朗雖有機會幫助塞爾提克在正規賽結束時贏球，先在最後24秒投進追平兩分，接著最後1.8秒上籃超前，可是七六人替補射手伯林納里最後0.3秒投進中距離，驚險把比賽逼入延長。

七六人雖在延長賽還剩1分鐘領先4分，塞爾提克卻先靠塔圖上籃放進兩分，然後荷福德兩罰中1，追到只差1分，綠衫軍甚至靠著荷福德最後5.5秒的上籃，取得99比98超前，此時班西蒙斯出現致命失誤，葬送七六人最後生機。

因為班西蒙斯在界外發球進場時，他想傳給恩比德的球，竟被荷福德直接抄走，迫使恩比德只能對他犯規，讓荷福德穩穩罰進2分，沒暫停可用的七六人，只能趕緊運球過半場，伯林納利三分球匆忙出手沒進，七六人無奈飲恨！

塞爾提克持續克服包含厄文、海沃德等主力提前報銷的逆境，爆冷成為今年分區準決賽率先宣告聽牌隊伍，確實跌破不少專家眼鏡，塔圖攻下全場最高24分，洛席爾18分，傑倫布朗16分，致勝功臣荷福德13、6籃板。

七六人則以恩比德22分、19籃板表現最佳，班西蒙斯雖有16分、8助攻與8籃板，順利突破前役只得1分低潮，卻在關鍵時刻出現要命失誤。由於史上還沒任何球隊能從系列戰0比3逆轉，七六人等同提前宣告淘汰出局了。

(中時電子報)