何時開始對民進黨失望？網曝這三人是主因

2018年05月06日 08:27 中時電子報 謝雅柔

蔡政府上台後推出的許多政策讓民眾不滿，支持度屢創新低。有網友問及，「有投民進黨的是何時開始失望的？」該問題吸引許多人回應，其中有網友認為「前瞻跟能源政策將淘空台灣，但民進黨就是要硬幹」，此外也有網友說民進黨中有三人是他失望的關鍵。

蔡總統就職即將滿兩周年，中華民意研究協會4日公布最新民調，「不滿意」和「非常不滿意」總統蔡英文兩年來施政表現的高達65.4%，27.6%受訪民眾滿意 (包括非常滿意和還算滿意)蔡總統兩年的施政表現。多數民眾認為蔡政府是「拚選舉」(43.1%)或「拚政治」的政府(22.9%)，只有14.2%認為政府在「拚經濟」。

有網友在PTT指出，他有投蔡英文，當時反KMT蔚為風潮，他選前的判斷是蔡與馬同類型，但為了反國民黨，所以還是投給蔡。「結果似乎很快就後悔了！民進黨各種撕毀選前承諾反核，但用破壞生態的方式大量搜刮土地來建風力與太陽能電廠，遇到全台大停電，賴功德也不諱言電價調漲。對勞工的承諾0項達成，對同志議題也退縮。對外要大家團結一致，但內部卻用台灣價值去試圖清算他人，但每個喊台灣價值的人說出來的定義都完全不一樣。他說現在還要將黨政軍的手重新伸入大學迫害大學自治。「我是在資動法倒退百年時對民進黨絕望的，大家有投民進黨的大概是在何時退坑的呢？」

有網友坦言他投蔡英文，也是因為反國民黨，但是已經和後悔沒關係了。他說讓他失望的關鍵是陳亭妃、邱議瑩、吳秉睿這三人。原因為陳亭妃亂入八點檔，此外，在黨內初選結果出爐之前，他真的不覺得陳亭妃有為了當台南市長而去做了哪些努力。邱議瑩則在勞工抗議時稱抗議都是放錄音帶的。吳秉睿曾說「不爽別投民進黨」，也是他失望的關鍵。

此外，也有網友說他一直很討厭蔡英文，但在就任前對她還有一點期待，「說不定她會像那些民進黨前輩們一樣提出類似老農津貼、老人年金的政策；對22K青年、孕婦提出有感的『政策性買票』」。若能把資源投注到22K青年跟孕婦身上，他說他覺得這對國家還是正循環，如此一來，即使她在勞基法修法亂搞，能體諒她難處的人還是較多。未料，該網友說蔡英文提出一個八千億的前瞻預算，若加上地方配合款、後續的營運成本，這可是預支子孫好幾兆的錢啊，再加上那不可靠的綠能發電，很可能到2025之後，台灣變成一個電價高負債高物價高收入卻低的「三高一低」國家，然後國人還是要在缺電跟PM2.5兩者間二選一。該網友說前瞻跟能源政策將淘空台灣，但他們就是要硬幹，前幾年上街抗議的覺青們，這兩年卻幾乎都乖乖的，最力挺的事是拔管，連勞基修法也沒幾個覺青上街頭抗議。該網友說他覺得，這種氣氛比阿扁時代還壓抑、可怕。

(中時電子報)