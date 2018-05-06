台大學生會27人稱拔管有理 網痛批：綠衛兵出動了

2018年05月06日 08:39 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台大部份師生日前發起新五四運動，並在校園繫上黃絲帶，力爭大學自治及學術自由。但台大學生會27位學生昨(5)日晚發出聲明，稱管中閔違法兼職事證明確，校方應盡速重啟校長遴選，同時讉責黃絲帶運動是侵門踏戶。網友對此一片撻伐聲，痛批該群學生是「綠衛兵」，「甘為執政者犬馬和打手」，「想當政冶人物想瘋了」。

台大學生會議長周安履表示，他與部分學生代表發出聲明，對於台校長遴選相關爭議、黃絲帶相關運動表達立場和訴求。聲明指出，教育部依法有權駁回遴選結果，且管中閔違法兼職事證明確，即便遴選委員不須迴避，亦足以構成解除校長職務之要件。台大已近一年沒有正式校長，應盡速重啟校長遴選，以維護台大師生權益。另外，也提到黃絲帶運動無助於大學自治。

教育部的粗暴拔管，引爆全台大學校園怒潮，台大學生會27位學生代表竟然挺身為教育部背書，還斥責黃絲帶運動侵門踏戶，其行徑令外界一片譁然。

一位網友請教台大學代會，教育部有發正式公文書給台大嗎？台大已經等了一星期都還沒收到正式公文書，請問台大要如何儘速重啟遴選呢？該網友又問「然教育部認定管中閔違法兼職，事證明確，依照法定程序，教育部應該立刻將全案交給台大教評會懲處，為什麼一直到現在教育部都在放話，並沒有將全案交給台大教評會懲處呢？」

有位網友質疑周安履面對守法和違法有多重標準，「對於學生在慈湖陵寢潑漆，刑事毀壞嫌犯，竟發表致敬文歌頌他們的行為；而對於台大改變規矩(非法律)後管中閔先任獨董後再申請核准的違規，周安履卻提升守法標準，領先教育部解釋管中閔如何違法？」

更多網友生氣直斥，「綠衛兵出動了」、「你們不代表台大，只能說是台大的害群之馬」、「台大學代會早就淪陷為民進黨青年軍了，與大多數學生為敵！」、「學代會是民進黨的附隨組織？」、「金管會與台大都說沒違法了，這綠軍學代會又來當執政黨打手，唉…」、「台大真的要好好反省，為何培養了這麼一群是非不分的學生啊？」、「快表態喔！看有沒有250萬可領」、「台大學生會過去n屆會長，後來都在綠營了」。

(中時電子報)