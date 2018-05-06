NBA》金正恩是個大好人？羅德曼預言可能成真

2018年05月06日 08:56 中時電子報 盧品青

5月5日零時起，北韓將平壤時間撥快30分鐘，與南韓首爾統一時區，釋出兩韓破冰的第一道善意。或許正如名人堂球星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)所說的，北韓領袖「火箭人」金正恩並不是那麼壞的人。

儘管沒人相信，但是羅德曼不只一次說「金正恩是個大好人(great guy)」，他也拒絕收回對金正恩的讚美，還指出「其實金正恩只是不認識川普(Donald J. Trump)，我送他那本《交易的藝術》(川普的巨著)，讓他更了解美國總統川普。」

金正恩在兩韓會上宣言：「人們將知道我不是那種會向南韓、太平洋或是美國射核彈的人，如果我們和美國建立互信，且美國保證將結束戰爭以及不侵略北韓，我們為什麼要還留著核彈且生活在困苦之中呢？」

其實羅德曼幾年前就邀川普去會面金正恩，被川普嘲笑「瘋癲的羅德曼，我永遠不會踏上那片土地。」如今「川金會」即將在南北韓板門店停戰村舉行，除了說明政局一夕多變，也表示羅德曼並沒有發神經。不僅他的川金會預言可能成真，甚至有些共和黨員還指望著讓川普挑戰諾貝爾和平獎。

在川金會之前的重要時刻，羅德曼也不吹牛了。「我不會把功勞往自己身上攬，這不是我的目的。我的出發點向來都只是要擔任一個運動大使，讓大家更了解北韓人民。我不是總統，我只是一個普通人，我樂見事情的發展。」

美國網民之前是一面倒的嘲諷，如今部分的人開始對羅德曼改觀：「他是個小丑，但該有的功勞還是得給他。」「他做的事其實比很多廢物政客都還多了。」「他敢一個人跑去北韓跟金正恩混，這需要勇氣。」

(中時電子報)