凱校募款餐會璩美鳳「鬧場」 扁藉勇哥之口還原真相

2018年05月06日 09:03 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

陳水扁於2003年擔任總統時所創立的凱達格蘭學校上周五(4日)舉行13週年感恩募款餐會，統促黨發言人璩美鳳現身，主動趨前到主桌向陳水扁敬酒，但很快被工作人員請離，場面尷尬。針對璩美鳳「鬧場」的說法，阿扁稍後透過臉書以慣用語「有那麼嚴重嗎？」表示，璩案其實有事先經過溝通。

餐會前凱校就接獲消息，璩美鳳買了一張5000元餐券將出席台北募款餐會，擔心餐會因此變調，波及陳水扁再被抓去關，經過沙盤演練，凱校擬好教戰守則，將璩美鳳「請」出會場。果然，餐會開始沒多久，阿扁剛在主桌落座，璩美鳳就現身，並趨前向阿扁敬酒。記者現場觀察，阿扁未搭理璩，凱達格蘭基金會執行長陳致中及工作人員也隨即將璩請離主桌。

最新一篇《新勇哥物語》特別提及此事，勇弟問：對璩前議員闖入會場，總是有點遺憾吧？勇哥則回答，有那麼嚴重嗎？餐會能夠平和落幕最重要。璩案是事先經過溝通，會前2小時回報，璩女持有餐券，保證不會鬧場，沒有兄弟跟隨，只有女生陪伴，後來的發展也是這樣。再說雖然國家定位不同，統獨立場㢠異，誰也改變不了誰，但第一次彼此敬酒握手，不傷和氣。如果台灣內部的衝突對立也能如此，少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好！

另外，台中監獄下達「不上台」、「不演講」、「不得以錄影方式演講」、「不談政治」的要求，扁卻突破禁令，站上主舞台前的「肥皂箱」，以介紹義賣品的名義公開談話，形同打臉中監。勇弟問：以後還會發生什麼？勇哥則說：我也不知道，可能要問勇三與小黑？阿扁沒能上台，站在肥皂箱上介紹「台灣勇哥」的故事，並感謝2001年游錫堃秘書長帶勇哥到玉山官邸，才有「勇哥物語」的結緣。嘉義雕塑家陳志弘的勇哥銅雕，讓勇哥精神不死，是我們台灣人要學習的最佳典範！

(中時電子報)