2018年05月06日 09:35 中時 王文吉

林嫌睡在偷來的贓車上，心有不安，索性開車亂晃，並棄置在公園空地，隨後徒步2公里到派出所自首。（王文吉翻攝）

怪盜賊偷車心虛 徒步到派出所自首求心安

「警察大人，我要自首，我偷車了！」台中林男日前清晨走進豐原分局頂街派出所，自稱偷走1輛自小客貨車，將車輛棄置在衛福部豐原醫院附近，然後徒步走到豐原分局頂街派出所內自首。警方半信半疑，派員尋找贓車，並依車牌號碼聯繫蔣姓車主，被害人驚訝表示，員工半夜下班，將車停在豐原大道不到5小時，怎麼被偷了！

從事肉品大盤生意的被害人表示，該車都用於載運肉品到市場交由肉販，上月29日清晨員工將車輛停放在豐原大道2段路旁，因為鑰匙沒拔，車門又沒鎖，讓林嫌有機可趁。

警方訊問林嫌「你為什麼偷車？」他表示，前晚才因妨害自由現行犯進入台中地檢署，早上出來之後，沒錢沒地方休息，徒步行經豐原大道2段上，發現自小客貨車車門沒鎖，就到車內休息，但睡不太安穩，就開車四處遊走，後來棄置在公園樹下，走路到派出所自首。

警方調閱路口監視器追查林嫌是否涉及其他案件，發現他偷車之後，僅在車內待了1個多小時，之後就開車亂晃，而且似乎不太會開自排車，行經一處巷口時，爬坡起步換檔不太順利，還一度熄火，之後將車方在南陽公園旁空地樹下，徒步2公里到頂街所自首。

警方調查，無業的58歲林嫌有多項前科，日前出獄後居無定所，戶籍還寄放桃園龜山戶政事務所，訊後依竊盜現行犯移送台中地檢署偵辦，由於林嫌已連續涉及多起竊盜案件，已向地檢署建請羈押，以免再有被害人受害。

(中時 )