為何綠營卯足全力拔管？ 溫朗東點出這關鍵

2018年05月06日 09:29 中時電子報 呂承哲

從管中閔今年初當選台大校長以來，教育部遲遲不發出聘書，且以獨董爭議、赴陸兼職問題等「卡管」，甚至教育部長吳茂昆上任不到一週，便強硬「拔管」，導致台大部份師生日前發起新五四運動，甚至一度引發衝突。對此，自由台灣黨政策部主任溫朗東指點出，民進黨執意拔管的關鍵。

溫朗東表明，民進黨認為，在他們全面執政下，若讓管中閔這位馬政府時期的大官當上台大校長，豈不是很丟臉？實在是有夠蠢的。若是依照對管的標準來看，該走的可多了，「包括教育部長吳茂昆」。

溫朗東指出，綠營阻擋管中閔的真正原因為何？是因為他藍還是挺服貿？亦或是未來會成為藍營選戰大將？講白了，就是某些人腦中存在著濃濃的學術菁英迷思，台大是全台灣最了不起的學校，台大校長更是菁英中的菁英，怎麼能讓藍營大將擔任？

溫朗東表示，無聊的學術菁英迷思跟幼稚的面子之爭，舉著「大學自治」旗幟開打，他強調，大學自治是學術自由底下的工具價值，是為了實現學術自由而存在的，民進黨沒搞懂制度就來卡管，會讓所有學者害怕，自己將成為下一個受害者。

溫朗東強調，事情有輕重緩急，不是支持本土就要把管案視為第一優先，去耗費很多信任資本去處理，假使管中閔真的有問題，就可以名正言順的把他拉下來，但如果沒發生事情…那不是很好嗎？

(中時電子報)