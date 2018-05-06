白冰冰送別96歲母親！嘆母親節前夕媽媽卻走了

白冰冰向友人致謝。（林淑娟攝）

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白冰冰向友人致謝。（林淑娟攝）
新北市長參選人侯友宜。（林淑娟攝）
新北市長朱立倫慰問白冰冰。（林淑娟攝）

資深藝人白冰冰的母親白簡珠老夫人，於4月11日凌晨因病辭世，享年96歲，6日上午在白冰冰林口家中舉行告別式。由於白冰冰交遊廣闊、人脈遍及政商及演藝圈，雖然沒有公祭，但她的各界友人仍有不少人前來拈香。除了新北市長朱立倫、21年前偵辦白曉燕綁架案、一度近身與陳進興斡旋的新北市長參選人侯友宜也前往致哀，陪她送媽媽最後一程。

與白冰冰相識數十年的澎澎特別從苗栗趕到林口，她說與白媽媽也認識很久，從他們入住這棟房子她就來過，與白媽媽有過不少互動，最難忘她愛唱歌、愛唱歌仔戲的模樣，雖然知道人總有這一天，但仍覺得不捨。她說白冰冰很堅強，只是日前曾對她感嘆，母親節快到了，可是媽媽卻走了。與白冰冰一起主持《冰冰SHOW》的助理主持人簡志豪、阿文、東諺也都前往致哀。

白媽媽近年大多臥病在床，已有失智症狀，認不出親人，加上吞嚥困難爆瘦，日前送進加護病房10多天陷入昏迷，醫生診斷是慢性中風，短短20天就掉了30公斤，看到媽媽在醫院跟病魔對抗、與生命拔河的過程，也讓她內心充滿煎熬與不捨。

白冰冰在媽媽過世後，每天吃素念佛，將功德迴向母親，也在母親靈堂前與母親心靈交流，看著母親的相片真誠地與母親對話，重新認識那位一輩子都覺得畏懼，不敢親近的母親。她昨天在家中作完最後的助念法會，也親自為母親沐浴更衣。

白冰冰日前曾說，母親自嫁給父親之後，生了10個子女，雖然生活困苦，但仍努力拉拔孩子長大，母親的最後一程，從小送給人家遠在海外的孩子們也都趕回來送行，善盡孝心。

(中時 )

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