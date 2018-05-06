馬英九游活水湖 比他快或比他慢都要開罰單

前總統馬英九參加活水湖長泳活動。（莊哲權攝）

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前總統馬英九參加活水湖長泳活動。（莊哲權攝）
前總統馬英九參加活水湖長泳活動。（莊哲權攝）

前總統馬英九6日清晨參加在台東舉行的首屆活水湖長泳嘉年華，與1500名泳士共游，在下水前，他開玩笑說，游得比他快的，以超速開罰單，游得比他慢，也一律以妨礙交通開罰單，馬英九總共花了近1個半小時游完2200公尺，他說，很好不過還可以更好。

馬英九6日清晨6點多在縣長黃健庭、議長饒慶鈴陪同下抵達活水湖全國長泳嘉年華會場，他說，2004年前曾到台東活水湖參加鐵人三項，就覺得是活水湖是全台灣長泳最好的地點，而台東還有「天使的眼淚」嘉明湖、池上伯朗大道、三仙台曙光等，都是很棒的地方。

馬英九說，這次活動就有超過1500人報名，「人多腿雜」，不管自由式或蛙式，都要注意安全，避免互相踢到，他也以慣有的馬氏笑話說，游得比他快的，以超速開罰單，游得比他慢，也一律以妨礙交通開罰單，「所以大家跟著我游就對了」。

馬英九7點零2分在維安人員陪同下下水，多數游蛙式，偶爾換自由式，游了近1個半小時，於8點28分順利游上岸，他說，除了最後一段，救生艇有點油煙以外，活水湖的風、水質等都非常棒，有人問他感覺如何，他說，很好但是還可以更好。

(中時 )

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