MLB》20年來首見 洋基15戰贏14場

洋基先發投手葛雷取得本季第2勝。(美聯社)

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中時電子報

昔日的冠軍隊伍洋基回來了嗎？6日他們以5-2打敗印地安人，近15戰贏了14場，追平球隊自1998年以來的紀錄。1998年正是洋基近20年來最厲害的時候，之後他們6年內5度闖進世界大賽(3度摘冠)。

葛雷(Sonny Gray)繳出6局失2分的優質先發，但洋基能夠贏球，主要還是多虧了印隊游擊手林鐸(Francisco Lindor)的致命失誤。林鐸5局上敲出陽春炮，但接下來發生的事讓他成為敗戰元凶。

5局下兩隊戰成1比1，洋基托瑞耶斯(Ronald Torreyes)在滿壘一出局擊出內野滾地，原本是雙殺打，但是林鐸漏接，撿起來傳三壘又傳丟，半個人都沒殺到，洋基一口氣跑回2分。因為只有1人出局，賈登納(Brett Gardner)接下來的高飛球也變成犧牲打，印隊再丟1分。包爾(Trevor Bauer)吞下敗投，他丟了4分，其中2分算在林鐸頭上。

無論如何，本季換了新帥的洋基氣勢如虹，從運動家轉來的葛雷去年表現不佳，此役彷彿找回他當年14勝7敗的感覺。「我充滿自信，比前幾場的表現好多了，我堅信自己不會永久沉淪下去。」

洋基上前打出這種戰績是老教頭托瑞(Joe Torre)還在任的時候，陣中有吉特(Derek Jeter)、波沙達(Jorge Posada)、柏尼威廉斯(Bernie Williams)、李維拉(Mariano Rivera)、派提特(Andy Pettitte)、孔恩(David Cone)、伊良部秀輝。先發左投威爾斯(David Wells)還繳出1場完全比賽，可一窺當年洋基的強大。

當時洋基連續9年雄踞美東王座，今年洋基新教頭波恩(Aaron Boone)若要證明自己的實力，還得先從紅襪手中搶回分區龍頭。

(中時電子報)

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