為屬下「辯護」 日副相麻生：與殺人不同 性騷擾不是罪！

日本副相兼財務大臣的麻生太郎，竟說出「性騷擾不是罪」的論點。（圖/新華社）

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中時電子報

據朝日新聞報導，近日因屬下性騷擾記者一案，遭到日媒緊盯的副相麻生太郎（Aso Taro），稍早在馬尼拉出席亞洲開發銀行（ADB）年會的他，在媒體追問下，竟脫口表示，「性騷擾不是罪，與殺人、強制猥褻不一樣，當事人（福田淳一）否認此事，我們也要尊重他的說法。」

上月被日本週刊踢爆，原財務省事務次長福田淳一，過去長時間利用受訪的機會，性騷擾朝日電視台女記者。不滿受辱的女記者向上司告發，卻遭財務省與朝日電視台以「牽連過大」而壓下，無法接受被消音的女記者，帶著現場錄音向《週刊新潮》踢爆，才因此讓醜聞曝光。

根據週刊披露的內容，福田淳一似乎不只對一名女記者，有過不妥的言語和行為，甚至還曾意圖帶不同女記者開房間或肢體騷擾。最終不敵輿論壓力，在上月底自請辭職的福田，也被部內裁定有不當行為，對其處以6個月減薪20%的處分，將從他約5,300萬日圓（約1,455萬台幣）的退職金中扣除。

但此事真正讓不少日本民眾無法忍受的，是福田與麻生的各種帶著嚴重歧視偏頗的回應。從頭到尾「力挺」下屬的麻生太郎，先前受訪時還曾說過，「如果真有騷擾，換男性記者不就好了？」之類的言論，讓在野黨議員痛批，用這種理由排除女記者的訪問權，實在非常不適當！

身為首相安倍晉三（Shinzo Abe）多年副手、兼掌日本財務大權的副相麻生太郎，日前曾表態，他不會為此事而辭職。但如今此話一出，勢必在日本政壇與輿論掀起更大的風暴。

(中時電子報)

文章來源：麻生財務相「セクハラ罪という罪はない、殺人とは違う」

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