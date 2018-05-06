壯女推倒弱雞男墜橋 18小時後男成流水屍

2018年05月06日 10:29 中時 馮惠宜

不到幾分鐘後，劉女即自行騎車離去，兩人身形相差頗大。（馮惠宜翻攝）

39歲的王男就是在台中太平區頭汴溪北田大橋下被發現。（馮惠宜攝）

警方訊後依殺人罪嫌 將劉女移送偵辦

台中太平區北田大橋4日清晨發現男子溺斃溪中，原以為是單純失足落水，經警方鍥而不捨清查可疑線索，6日案情大逆轉，台中市警局太平警分局調查發現，39歲王姓死者是被同屋室友33歲劉姓女子酒後口角推下頭汴溪北田大橋攔沙壩，劉女犯案後還兩度到王男靈堂向家屬表示死者曾托夢說，「妹妹，我很冷，快來救救我。」

台中太平區39歲王姓男子4日清晨7點50分被人發現溺斃在北田大橋下，當時全身只有短褲裏一隻泡水的手機，無任何身份證件，經透過手機卡片查到為王男哥哥持有，先證實了王男的身份，隨後調閱路口監視器發現當天王男是被一名身材魁梧的女子騎重機載往北田大橋，不到十分鐘卻一人騎車離去。

警方透過機車車牌鎖定33歲劉姓女子（因竊盜前科）涉嫌重大，經訪查發現劉女與男友，王男與其兄長共同租屋在一太平一處平房。

劉女原堅不吐實、避重就輕，直至警方出示監視器畫面，她才坦承與死者於5月2日9時就在住處一同飲酒，13時死者邀她一同前往頭汴山區溪流戲水，但在抵達案北田大橋攔砂壩旁倆人因細故引發口角糾紛，她一時氣憤將死者推落溪流，看到橋下王男游了兩下就不動，即騎車離開。警方也在訊後依殺人罪嫌移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。

對於案情大逆轉，王男哥哥相當詫異，並表示劉嫌於5月2日午後就頻頻追問死者行蹤，3日還表示死者托夢給她，說「妹妹，我很冷，快來救救我。」且在王男傳出死訊後，劉兩度到靈堂致哀，甚至掩面哭泣，如今想來其冷靜、狡黠行徑，令人不寒而慄。

(中時 )