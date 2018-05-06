超萌姊弟首同框！夏綠蒂小公主吻路易寵愛大噴發

2018年05月06日 10:28 中時電子報 蔡萱

路易首次亮相是在出院時短暫的露臉，當時他在母親凱特王妃的手上睡得十分安詳。(圖/美聯社)

英國威廉王子及凱特王妃於4底月喜迎第三胎路易小王子，因此晉升小姊姊的夏綠蒂公主曾在爸爸的帶領下到醫院探望這個全球關注的家中新成員。終於這對超萌姊弟在5日首次同框，他們在媽媽凱特王妃的鏡頭下展現手足情深，夏綠蒂低頭輕吻才不到2周大的路易的額頭，也讓外界看見才年僅3歲的夏綠蒂，儼然已經有了姊姊的風範。

肯辛頓宮在5日公布了劍橋公爵威廉王子及劍橋公爵夫人凱特王妃小兒子路易的首批官方照片，其中一張路易被姊姊夏綠蒂放大腿上，夏綠蒂低頭親吻他的額頭，儘管小小年紀卻流露出手足情深。肯辛頓宮也表示這張可愛的照片是在5月2日由凱特王妃所拍下，這天也剛好是夏綠蒂的3歲生日。

威廉曾在路易出生幾個小時後帶著喬治和夏綠蒂到醫院探望凱特和路易。(圖/美聯社)

另外一張是路易的個人照是在4月26日由凱特所拍攝，也是路易才出生3天時，這也讓外界首次看到路易醒來的樣子，並且首次看到他明亮渾圓的雙眼，以及可以看出來路易和哥哥喬治的一頭金髮不同，而是和姐姐夏綠蒂公主一樣的深髮色。

肯辛頓宮發聲明表示，劍橋公爵夫婦很開心可以和外界分享這兩張照片，也感謝外界這幾周來送給路易出生和夏綠蒂3歲生日的祝福。

其實這次夏綠蒂和路易的超萌照片是劍橋公爵家的傳統，喬治小王子也曾在2015年6月抱著剛出生的夏綠蒂亮相，當時一頭短金髮的喬治也被媽媽的鏡頭捕捉到親吻夏綠蒂的額頭。

(中時電子報)