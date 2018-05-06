讀完資治通鑑 黃創夏突領悟吳茂昆對小英「貢獻」是...

總統蔡英文(左)、教育部長吳茂昆(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

教育部日前駁回台大校長遴選結果，引發「拔管風波」及台大「新五四運動」，教育部長吳茂昆日前說遴選沒有政治考量，也不是拔管，更盼外界用詞正確。資深媒體人黃創夏稍早在臉書表示，清晨重讀柏楊版《資治通鑑》，突然領悟吳茂昆對蔡英文之「貢獻」。

教育部駁回台大校長遴選案，爭議持續延燒，多所大學紛紛響應台大自主聯盟發起的「新五四運動」，誓言捍衛大學自治和學術自由。前任總統馬英九當天也現身，親寫黃絲帶，抗議教育部粗暴對待台大。

昨日總統蔡英文與教育部長吳茂昆共同出席彰化台語文創意園區揭幕儀式，2人一見面只有握手並沒有寒暄，在揭碑典禮上吳茂昆站在最角落，在看展時，吳茂昆也站在展館外櫥窗往裡頭瞧，最後在總統離開時還被隨扈擋下，互動冷冰冰。

然而，黃創夏稍早在臉書發文指出，「車同軌丶書同文丶統一度量衡、焚書坑儒、獨尊一家、質疑者死」。他說其實真正的目的並不是福國利民，而是想要奠定「法家」絕對威權。秦始皇的「法家」就是「不淮質疑政府的權柄，在政府面前只能低頭」，法院是政府開的，小小百姓不准廢話。黃創夏說他清晨重讀柏楊版《資治通鑑》，突然領悟原來這就是吳茂昆對蔡英文之「貢獻」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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