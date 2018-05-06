大法官限縮在野黨釋憲空間 藍委：司法院長自打臉

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國民黨聯合親民黨、無黨立委去年針對前瞻基礎建設計畫提出釋憲，大法官會議首創逐一清查立委有無出席表決，剔除未參與表決的立委高金素梅後以未達門檻為由，不處理該釋憲案。國民黨團書記長李彥秀今批評，司法院長許宗力過去當大法官時曾說過只須計算人數有無超過連署門檻，不過問投贊成票或反對票，如今司法院做出這樣的決議，是打臉過去的許宗力。

李彥秀指出，大法官以立委未參與表決剔除連署資格令人無法接受。事實上，不出席表決是立委行使職權的一部份，不投票、當場離席、拒絕參加會議都是議事杯葛的一部份，代表的意義就是不幫執政黨多數暴力背書。司法院做出這樣的決議，是在縱容國會多數暴力，剝奪少數黨權

李彥秀表示，許宗力十幾年前擔任大法官時，對於603號解釋意見書認為，聲請釋憲的立委資格實務上不區分有沒有投反對票，當時許宗力說，「本院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，率都只計算連署人數是否超過立法委員總額之三分之一，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。」

李彥秀質疑，今日的「許院長」要如何說服當年的「許大法官」？本件聲請釋憲突然加大限縮，讓人很難相信沒有政治力的介入，國民黨團吞不下去，後續一定會有抗爭動作。

國民黨智庫司法法制組召集人何展旭表示，之所以有立委可以連署釋憲的機制，是為了讓國會被多數濫用時，少數黨可以透過司法機制來衡平，這樣的限縮是違法違憲的決定。且大法官的決議也不夠光明磊落，為何不乾脆做成解釋文？變成有法確信的拘束力？只是搞程序上小動作。

國民黨團總召林德福也批評，這個釋憲案大法官花了快8個月調查，結果只是在清查立委有沒有參加表決，實在是笑死人。藍委吳志揚則說，不排除原班人馬再提一次釋憲，要大法官說清楚講明白。

(中時 )

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