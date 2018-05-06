蘇花改明天開放大客車通行 無縫客運公共運輸

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蘇花改蘇澳至東澳段自從今年2月5日開放3.5噸以下小型車通行，交通部當時承諾3到6個月後開放大客車通行，終於確定在5月7日上午7時30分開放。

公路總局表示，開放小型車通行後隨即展開開放大客車通行之多方測試驗證，在與宜蘭縣政府警、消、衛生等聯防單位的共同努力下，透過實際車流狀況應變、設施功能測試與防災整備等，已完成因應的應變與管理準備，經提送大客車通行評估報告函報交通部核定後，訂於5月7日上午7時30分時開放大客車通行。

公路總局指出，蘇花改蘇澳至東澳段開放大客車後，通行車種限於小型車及大客車，在蘇澳地區已規劃相關疏導動線並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向小型車與大客車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」。

另為配合此路段開放通行大客車，公路總局與宜蘭縣政府已同步規劃2條市區客運路線由蘇澳行駛至南澳及東澳，提供地區公共運輸服務；為鼓勵民眾響應搭乘公共運輸，並將於5月7日當日起提供7天免費搭乘優惠。

此外，為維護此路段開放大客車通行後安全，公路總局宜蘭監理站將會同警察機關常態性每月將排定6至7班次在蘇澳與東澳地磅站，執行大客車聯稽路檢勤務，通車初期並將加強辦理，藉由聯合稽查勤務對大客車駕駛人及車輛安全門、緊急逃生口、擊破器及輪胎等設備加強安全查核，確保大客車行車安全。另為強化蘇花改路段大客車行車安全觀念，公路總局已製拍宣導影片並上傳youtube供下載瞭解，且已轉送遊覽車客運業者於車上播放宣導。

(中時 )

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