闖課審會場 全教總高喊：吳茂昆下台、德不配位

2018年05月06日 11:06 中時 林志成 、 鄧博仁

十二年國教課審會6日在台北舉行，全敎總前往抗議教育部長吳茂昆，工作人員及國教署署長邱乾國全敎總在課審會議外，不要進入。（鄧博仁攝）

十二年國教課審會6日在台北舉行，全敎總前往抗議教育部長吳茂昆，工作人員及國教署署長邱乾國全敎總在課審會議外，不要進入。（鄧博仁攝）

「吳茂昆，不知廉恥」、「吳茂昆，德不配位」，教育部今天召開課審大會，全國教師工會總聯合會20多位教師到會場抗議，他們被擋在門外，但仍高喊口號要教育部長吳茂昆下台，最後並由代表全教總的3位課審委員將訴求送到吳茂昆手上。

吳茂昆擔任教育部長後駁回台大校長當選人管中閔的資格，加上自身爭議不斷，造成教育界及學術界動盪，現在教師團體及家長團體均陸續表態要求他下台，否則無法教育下一代。

教育部課審大會今天在國家教育研究院台北院區11樓召開，審議自然領域課綱，由吳茂昆主持。全教總一早就動員教師到國教院一樓抗議，理事長張旭政說，吳茂昆公私不分、圖利自己，這樣的部長正是課綱素養導向的反指標，也是對課綱的最大侮辱。

張旭政表示，課程審議過程常出現爭議，須要用民主的方式來解決，但吳茂昆之前說「自己沒有做錯過事」、「學術沒有真正的民主」，如此一來，課審大會不用表決、也不用討論，吳茂昆自己一人就可決定，他主持的會議還有任何意義嗎？

代表全教會的課審委員李雅菁說，12年國教課綱中，要求小學生「理解生活道德的規範」，但吳茂昆根本沒有這方面的素養，連小學生都不如，明顯不適任，應該下台。

另一位代表全教會的課審委員侯俊良表示，上周日吳茂昆第一次主持課審會議，上午只待了半小時就走人，下午則是亂搞議事規則，一下子次長是主席、一下子他是主席，這樣一個對課審大會運作不清楚、不瞭解的人，怎麼有資格主導審議課綱。

全教總在一樓開完記者會後，由張旭政帶領所有老師直闖11樓會場，但被教育部國教署副署長戴淑芬擋在門外，甚至不讓代表全教總的課審委員進場。之後，經過協商，代表全教總的3位課審委員將他們的牌子、標語送進去給吳茂昆，表達立場，其他老師則在門外高喊「吳茂昆下台」、「吳茂昆，德不配位」，才結束這場抗議。

(中時 )