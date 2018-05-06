NBA》詹皇絕殺打板！騎士氣走暴龍宣告聽牌

就是這一投！詹姆斯不可思議投進打板絕殺球。(美聯社)

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中時電子報
詹姆斯6日拿下38分、7助攻、6籃板及3抄截。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯再次展現萬夫莫敵的超強身手，6日的東區準決賽第3戰，竟於最後槍響同時投進高難度的行進間高拋打板球，帶領騎士105比103絕殺東區龍頭暴龍，搶下3勝0敗聽牌優勢，G4將於8日續在騎士主場進行。

回到主場進行G3的騎士，一開賽就靠詹姆斯帶領打出16比4猛攻，就算暴龍持續苦追，騎士仍在上半場結束前，再次拉出14比2，打完上半場，騎士55比40大幅領先，甚至來到第3節，騎士更一度領先到17分之多。

不過暴龍末節打出15比6攻勢，把差距縮小到5分，詹姆斯更在最後7分15秒跟羅瑞爆發衝突，原因是不滿羅瑞直接把他摔倒，羅瑞這個粗魯動作，一舉激發詹皇怒火，讓他接下來連取5分，雙方差距再次擴大到10分。

可是暴龍仍不放棄，羅瑞、阿奴諾比各進1顆三分球，來到讀秒階段，暴龍追到98比101，詹姆斯最後30.8秒兩罰中1，羅瑞雖隨即切入放進兩分，且故意把傑夫格林送上罰球線，沒想到他卻兩罰中1，送給暴龍還有追平機會。

沒有暫停的暴龍，竟由菜鳥前鋒阿奴諾比最後8秒投進追平三分球，此時當然最後一擊交給詹姆斯處理，只見他一個人運過半場，然後在行進間，單手直接把球拋出打板命中，時間也在同時到點，騎士不可思議贏下這場聽牌戰。

詹姆斯攻下全場最高38分，其中末節包辦16分，另有7助攻、6籃板、3抄截，只能說他實在太神奇了，暴龍只能自認倒楣，洛夫也很爭氣拿下21分、16籃板的雙十演出，柯佛18分，喬治希爾12分，傑夫格林11分。

身為東區第1種子的暴龍，如今終於面臨幾乎宣告淘汰的危急邊緣，畢竟史上沒有任何1隊能從0比3的頹勢逆轉，暴龍此役落敗主因是當家射手迪羅薩陷入低迷，全場投12中3、僅拿8分，末節也大部分時間呆坐板凳。

(中時電子報)

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