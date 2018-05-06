《翻爆旺美食》眷村的北方滋味 爆漿餡餅吃不膩

2018年05月06日 11:24 中時電子報 綜合報導

◎初二烤蔥餅 晚上也能吃到

基隆廟口夜市去年新開一家初二手工烤蔥餅，不僅能夠吃到基隆人最愛的古早味蔥油餅，還推出豬肉餡餅和蘿蔔絲餡餅，料好實在，從早上開到深夜，讓下班回家的基隆人也能吃到古早蔥餅和餡餅的好滋味。

◎鮑你好吃！30年餡餅攤 淡水人首推

愛吃餡餅的饕客來到新北市淡水區，在地人一定會推薦位於英專路、清水街口的鮑家餡餅，不起眼的小攤在地經營30年，所賣的牛肉、豬肉餡餅全都是當場新鮮現包現煎，一口咬下皮肉分離，熱騰騰的鮮美湯汁「爆漿」而出，香氣四溢，吃過的客人都說讚。

◎後龍無名餡餅 每口都滿足

位在慈雲宮媽祖廟附近的無名餡餅是許多後龍人的回憶。每到下午2點左右攤位前總是有老饕在等候。姜姓老饕說，這味餡餅從我國小五年級就在了，至今也有十來年，口味不斷在改變，越來越美味。學生時代就常常買餡餅當作下課的點心，配上飲料當正餐也不為過。

◎埔里巧味早點 道地北方味

台灣地理中心的埔里山城，雖然沒有道地的北方館，不過對喜愛「餡餅」和「蔥油餅」的民眾並不失望，位在埔里鎮媽祖廟附近，有家「巧味早點」，老闆邱文祥早年是北方館師傅，將道地北方口味「餡餅」帶回埔里，滿足偏鄉居民的口腹之慾！

◎北方麵食館 內用外帶都讚

嘉義縣中埔鼎園北方麵食館傳承道地北方手法，以餡餅為主打商品，香酥餅皮將牛肉及豬肉包覆其中，一口咬下，鮮甜肉汁馬上噴出，也讓人見識到肉餡及新鮮香蔥跟麵皮的完美搭配。

◎堅持純手工 薄餡多好滋味

經營至今已經將近30年的半畝園，店裡除了招牌的刀削麵，最讓饕客愛不釋手的就是堅持手工製作的餡餅，餡餅分為牛肉及豬肉口味，一咬下去鮮脆的餅皮，溢出鮮美的湯汁，讓人一吃上癮。

(中時電子報)