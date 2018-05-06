三分鐘熱度vs一輩子的家人？情侶合養寵物的10大好壞處

2018年05月06日 11:31 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

家有一毛如有一寶！情侶養寵物讓人意想不到的5大好處。(網路溫度計)

牠不是戀愛工具！小倆口共養寵物的5大壞處。(網路溫度計)

情侶養寵物好壞參半，初期讓愛情加溫，後期卻可能成為分手導火線。寵物是情侶潤滑劑還是摩擦力？無論你養哪一類寵物，牠都是一個寶貴生命，就像人一樣與眾不同、充滿變數，所以你完全無法預料牠會為你倆生活帶來什麼樣的驚喜或挫敗。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你情侶升格成寵物爸媽會碰上哪些好、壞處，讓你在衝動前多一篇閱讀文章的時間仔細想清楚！

●養寵物就像帶小孩！情侶升級夫妻的5大好處

No.5 伴侶不在家時有寵物相伴

受現實因素影響，情侶難免因為工作、當兵，或其他人事物的關係，無法天天膩在一起。此時寵物就扮演重要的陪伴角色，牠讓留守的情人不會因寂寞而別戀或想太多，至於遠在他方的情人，也會因為另一半有寵物相陪而感到安心。由此可見，寵物就像情侶間的定心丸，讓雙方對彼此的空間有更大的寬容。

No.4 讓愛玩的另一半產生歸屬感

這現象跟許多玩咖藝人自從有了孩子，便成為炫娃魔人一樣，開始對家和伴侶產生歸屬感，只要一出門就歸心似箭。

不僅如此，以最常見的寵物汪星人來說，每天拖著疲憊身軀回家，一開門就看到牠撲上前熱情歡迎，任誰都會立馬笑逐顏開的。顯見，暖心的狗狗確實有讓人想回家的動力。

No.3 體驗當父母，培養責任心

養寵物就跟養小孩一樣辛苦費心，否則人們也不會稱貓狗為毛小孩。以牠們為例，每月點藥劑、每年施打預防針、生病時要帶去看醫生，天冷時要幫牠們加衣服，總而言之，牠們從餵飯、倒水、鏟屎到散步你都不能缺席。

因此，情侶一起養寵物能充分培養責任心，提前學習像父母那樣分工合作，體驗照顧子女的感受，然後手牽手長遠地走下去。

No.2 情侶一起照顧寵物能讓感情增溫

承上述所言，情侶養寵物就像照顧孩子，不僅要做好行為教育，很多環節也都要親力親為。儘管這一切過程滿是辛苦，但寵物成長的點點滴滴，無疑是彼此共同美好回憶。

例如毛小孩永遠像個長不大的孩子，做任何事反應都超級真性情，像是因為討厭洗澡而「逃忙」、逮到機會就亂咬拖鞋，或把家裡衛生紙咬得到處都是，種種雖然都必須靠主人來善後，但每當飼主情侶回想起來卻又止不住笑意，然後因為這革命情感使關係更加穩固。

No.1 情侶生活多一個寵物話題

養寵物既然是小倆口共同責任，自然能造就彼此豐富話題。最常聽到的，莫過於其中一方問另一人「你今天餵飯了沒？」「牠們今天有乖嗎？」或發現新開的動物友善餐廳時，迫不急待揪伴侶一同帶寵物朝聖。

不僅如此，由於現代人飼養寵物的比例越來越高，關於寵物的周邊商品、資訊和服務相對增多，有養寵物的情侶肯定共鳴連連，從此因為家裡那一隻有聊不完的新話題，跳脫只是一昧抱怨生活、討論時事八卦的枯燥對談。

●牠不是戀愛工具！小倆口共養寵物的5大壞處

No.5 情侶分手易為撫養權交惡

感情事真的很難說，就算交往一輩子，最後還是可能因芝麻蒜皮的小事說再見。因此，不少熱戀期飼養寵物的情人分手後，會因爭取寵物監護權而鬧翻，吵到不可開交。

所以咱們在這真心建議，有養寵物的情侶事前應做好協商，如同擬定婚前協議書，先想好「萬一」兩人真的無緣走下去，在最壞前提下寵物該由誰負責，以免未來撕破臉，在不理性狀態下做出不明智決定。

No.4 牠是分手戀人勾勾纏的理由

無論是喵皇還是汪帝，牠們都不僅是寵物，還是愛情的結晶。因此就算情人最後因性格、價值觀等原因不幸分手，都還是會捨不得過去「三人行」的快樂時光，進而導致雙方勾勾纏。

只是這樣下去，兩人恐繼續承受感情帶來的折磨，同時扼殺新戀情的發生。所以，在這裡建議感情已逝的戀人們「緣滅堪斷直須斷」，別把寵物視為讓愛死灰復燃的工具，其中一方偶爾前去探視就好。

No.3 出遠門要找寵物住宿或褓母

養寵物的心累程度真的不亞於教育孩子，因此每當情侶出國遊玩、出遠門約會，都得想辦法安置家中寵物才行。

尤其是毛小孩，每天伙食、屎尿都是問題，此時情侶就必須幫牠找到寵物旅館，或尋求寵物褓母的協助。

只是如此一來，不僅要花上一大筆錢，還要擔心心愛的寵物被推入火坑，不巧碰上無良業者施虐或丟失，造成終生憾事。

No.2 寵物會跟另一半爭寵

關於這一點，又以毛小孩最為嚴重。因為牠們就跟人一樣，有截然不同的個性，因此情侶飼養時，難免會遇到牠比較愛誰，或對誰有強烈佔有慾的情形。

最經典例子，莫過於知名網紅「館長」陳之漢飼養的高加索犬「大雄」啦！有在追蹤他的網友肯定知道，大雄這類型犬種一生只認一個主人，所以牠對館長以外的人都不留情面，經常發生咬傷意外，連館長夫人都難逃血光之災。因此，這項特質在飼養前就該仔細評估，否則定會埋下情侶爭執不休的種子。

No.1 寵物養育方式易成為情侶吵架導火線

剛剛無數次提到，寵物是情侶飼主共有的甜蜜負擔，可一體總有兩面，儘管看牠日漸成長茁壯內心會充滿成就，但過程如何分工照顧或訓練方式，亦容易成為雙方爭吵的導火線。

以毛小孩來說，相信很多狗爸媽都曾為誰帶牠去散步、誰去鏟屎等繁瑣事務起嚴重口角，進而開始抱怨自己工作一整天有多累，怪對方為何不能體諒。雖然產生這種矛盾是人之常情，但決心飼養寵物就該擔起陪伴責任，建議你倆還是互相體諒，以輪值方式去承擔，別總讓人其中一人獨自面對。

好啦～看完情侶一起養寵物的5大好壞處，相信聰明的你們一定不會衝動行事，被牠們呆萌模樣給一時「迷惑」，奮不顧身成為「小父母」。不過，其實養與不養從來沒有正確答案，關鍵仍在於你們是否全面衡量過以下因素：

1、你們是否對未來有共識，計畫長遠地走下去

2、你們感情是否穩定，對另一半全然信任

3、你們的經濟能力是否能共同承擔養寵物的龐大支出

4、你倆生活作息是否能互相配合，不讓寵物淪為家裡的「行動飾品」

5、你們居住的環境是否適合養寵物，會不會常要搬家、有其他寵物或空間狹隘？

6、你們是否已做好事前協商，能保障寵物權益

相信只要評估過以上6大要點，小情侶們也能當個稱職好爸媽，而且感情長長久久。最後咱們也不忘呼籲，對寵物來說主人就是全世界，所以除了以認養取代購買外，千萬不要隨意棄養喲！

(中時電子報)