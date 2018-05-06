「天龍國觀察筆記」揭台北人生活模式 你認同幾項？

2018年05月06日 14:01 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

DailyView透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》為大家看看，哪些是台灣人熟知的「台北印象」，而你認同哪幾項呢？

DailyView透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》為大家看看，哪些是台灣人熟知的「台北印象」，而你認同哪幾項呢？

很多台北人住慣了台北，到中南部總是有這麼一點不適應；相對的許多中南部上台北打拚的人，覺得台北生活不易，物價較貴、天氣糟糕、食物不適應等問題，諸如此類的南北大戰，不時就會在網路平台上演。到底台北有什麼好，讓許多人紛紛北上打拚？又有什麼缺點，讓一些人寧願回到家鄉，也不願再到台北居住？無論你是長年居住台北的遊子，或道道地地的台北人，恐怕對台北也有既定的印象，DailyView透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》為大家看看，哪些是台灣人熟知的「台北印象」，而你認同哪幾項呢？

NO.19 特色咖啡廳琳瑯滿目

網友意見：「咖啡廳都是有錢人在去的！」、「文青才走得進咖啡廳，一般人笑想哩！」、「就文青＋潮」、「很多人莫名的夢想就是開一間咖啡廳」

不知道從甚麼時候開始流行開咖啡廳，近十年台北的咖啡廳的確如雨後春筍般紛紛冒出，各式各樣主題、種類、環境的咖啡廳，在台北幾乎都找得到，而連鎖咖啡廳更是每隔兩條街就能看到，一杯咖啡動輒1、2百元，真的不是每個人都消費得起，難怪有人笑稱是有錢人和文青才能進去，但也有網友說，在台北租房子只能租得到小小的空間，偶爾想看書、寫作業，到咖啡廳花那1、2百元好像也還好。

NO.17 排隊人潮超多還是要排

網友意見：「真的很愛排隊，甚麼都可以排」、「假日鬧區隨處可見排隊人龍」、「甚麼都可以排，買個甜點排一個多小時」、「就只是愛跟風吧」

排隊的風潮總是一陣一陣的，從蛋塔、甜甜圈、古早味蛋糕、拉麵、日本料理、牛排，到球鞋、福袋、日本書店，甚麼東西幾乎都可以排，這也顯示了台北人一窩蜂的個性，只要推出新的東西、或是國外高人氣的店面來台，就一定要排個隊搶先體驗，或是最近網路上超夯的東西，不買一下好像不行，甚至衍伸出代客排隊這個職業，實在是排上癮了！

NO.16 食物難吃常常崩潰踩雷

網友意見：「常吃到難吃的東西真的很想死」、「台北真的很超容易踩中地雷」、「又貴又難吃」、「小吃店踩雷的機率超高」、「到底好吃的早餐店在哪？」

對於到台北打拼的中南部人，東西難吃似乎是最沒有辦法忍受的事情，不少人都抱怨，台北好吃的東西不是沒有，但不是很貴就是要人很多要排隊，退而求其次去吃平價小吃，有些老闆態度差就不提了，重點是東西實在難吃，都懷疑老闆自己有沒有親口嘗過他煮出來的東西？有人分析，台北沒有農產品，因此食材不若外縣市新鮮，所以煮出來當然有差，至於是否真的是這個原因，那就見仁見智囉！

NO.15 台語講得破破爛爛

網友意見：「台北人大概八成聽不懂台語」、「台語滅絕速度比想像中來的快！」、「在台北台語講得好，有時候還能加分！」

住在中南部的人，或許小時候家中就用台語交談，自然而然台語就超溜，但不知道為何，許多家庭遷移來台北之後，家裡就不講台語了，學校的老師也不說台語，以至於很多台北人從小缺乏台語環境，對這個熟悉又陌生的語言，始終一知半解，但有趣的是，不少台北人畢了業出社會後，才知道有些行業會講台語其實很加分，所以許多台北市是成年了才開始學呢！

NO.13 潮流男女都很會打扮

網友意見：「打扮是在台北生活的潛規則」、「台北人超會以貌取人的！」、「班上會打扮網美團全都是南部人，反觀台北人各種隨便」

對台北的印象中，台北的潮男潮女一定都是打扮的漂漂亮亮、身上噴的香香才會出門，有時候邋遢一些、穿個拖鞋還會被嫌棄「不像台北人」，但台北人就真的很愛打扮嗎？其實不見得，在商業區、百貨區，打扮的比例會高得多，但在一般住宅區，也是一推荷葉領、藍白拖就出門的人呀！而且中南部的都會區，會打扮的男女也不少，因此台北人究竟會不會打扮，我想還有得吵囉！

NO.9 陰雨綿綿住處發霉

網友意見：「一連下兩個禮拜的雨都還算正常」、「下雨下不停，房屋都漏水發霉了雨還沒停」、「台北好潮濕，由其實山區或山邊更可怕」

對台北的印象跟下雨似乎密不可分，許多中南部來台北工作、讀書的人，都訝異台北怎麼可以下雨下不停，也很訝異台北人到底怎麼在這種曬衣服曬不乾、鞋子每天都濕濕的、一定得買除濕機的鬼天氣中生活，而大多數台北人對於台北的「雨多」總是坦承不諱，但少部分的台北人會把基隆拿出來墊背，不過的確，要比下雨的話，台北恐怕還是輸基隆一截。

NO.7 人們高傲冷漠難相處

網友意見：「台北人不需要熱情，只要錢」、「台北人其實沒有想像中這麼冷漠，我就被幫助過」、「真正冷漠的都是北漂的那群」

台北市區高樓林立、如水泥叢林，加上天氣又濕又冷，很容易給人很冷漠的感覺，有點高傲、自以為是，像是漫畫中「天龍人」那樣，瞧不起外縣市的人，但其實台北人真的冷漠嗎？有網友就說，大部分的台北人，確實和鄰居們都不熟，不像南部人常常東客串一下、西借個醬油等，但如果你開口求助、問路，大多數台北還是會展現他熱心的一面，有人甚至會帶著你坐捷運，可能，台北人只是比較「慢熱」而已。

NO.6 悠遊卡必備超方便

網友意見：「悠遊卡超方便！搭車買東西一張搞定」、「超商買東西必備，討厭拿一堆零錢」、「有些限量版的圖案滿可愛的，會想蒐集」

在台北搭捷運，最方便的就是使用悠遊卡，還記得悠遊卡剛發行的時候，只有搭捷運可以用，進化到現在，不僅許多信用卡有悠遊卡功能，除了搭乘捷運、公車以外，到超商、超市、速食店、甚至是百貨美食街、書店，都可以用悠遊卡消費，可說是台北人必備的一張卡，有了悠遊卡，在台北可說是省了許多麻煩呢！

NO.2 擁擠繁忙難以放鬆

網友意見：「台北人走路步調都超快的！不知道在趕什麼！」、「上下班時間不管是路上還是捷運上都超恐怖」、「塞車塞到天荒地老」

許多從中南部北上的人，對台北第一印象都是步調很快，在路上想慢慢逛街都不行，走得慢一點，輕則被人繞過、被白眼，重則聽到附近不斷傳出嫌棄的「嘖！」聲，令人壓力超大，而且，只要是平日上下班時間，每條路、每班捷運和公車，全都塞滿了人，更別說假日，不管是景美、公館、師大夜市，或是東區、西門町、台北車站、士林、北投，甚至是陽明山、烏來等郊區，一定擠到水洩不通，自從雪隧開通後，假日也是變成停車場，十分誇張。

NO.1 通勤出遊少不了捷運

網友意見：「說到台北就想到捷運」、「雖然高雄也有捷運，但說到捷運會先想到台北」、「台北捷運超擠的！跟高雄完全不一樣」

自從捷運木柵線1996年通車以後，台北的交通、建設、商業區域，已經變得與捷運密不可分，捷運大大的提升了交通的便利性和舒適性，在台北也正是取代公車成為主要的大眾交通工具，近年來捷運更將雙北市結合，將新北市納入台北市的生活圈，不但加速了新北市的發展，更讓台北人有更多地方可以去，最近開通的機捷，更讓國外旅客到台北更加便利。捷運和台北已經密不可分，也成為大家對台北印象中的第一名。

(中時電子報)