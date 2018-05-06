護理師被打被恐嚇被迫離家 洗腎室暴力求助無門

2018年05月06日 13:03 中時 陳志祥

洗腎是台灣的「國病」！全台洗腎人數超過8萬人、每年花費健保約有500億元，為了搶食龐大洗腎利益，衍生種種「洗腎室暴力」問題，已經成為繼「急診室暴力」之後新興的「職場黑洞」！

5月12日是「國際護士節」紀念護理學與護理教育創始人南丁格爾，這一天應向辛勞的護士或護理師至上崇高敬意；然而今（6）日台灣基層護理產業工會、工傷受害協會幹部群聚衛福部門口抗議，表達今年護士節過不下去，面對職場暴力不崩潰算不錯了。

基護工會訴求接獲投訴，洗腎診所勞動條件差，頻傳護理人員被病人性騷擾、言語與肢體暴力，最被詬病的是洗腎市場十分競爭，為了留住客源而未盡保護之責，經常要求護理人員「吞下去」，讓她們在「職場暴力」陰影下工作。

今天抗議現場有一位曾在雲林虎尾鎮腎安診所遭受「職場暴力」的護理師小棋現身，不過，身心受創的小棋難以發言、默默流淚代替說話，由她的姐姐代為說明小棋遭到洗腎病人言語暴力之外，還被賞了一巴掌，但是診所不但沒有幫忙小棋提告，反而直指小棋處置不當引起事端，最後小棋被迫辭職、遠離家園到外出縣市謀生。

基護工會常務理事吳嘉綾表示，立法院在2014年公告俗稱「王貴芬條款」的醫療法將醫療暴力列為公訴罪，衛福部2016年統計全台平均每年接獲200多件醫療暴力通報案件，大都是急診室暴力，洗腎室暴力卻少有人舉報。

小棋的姐姐表示，浮上檯面的「洗腎室暴力」與隱藏案件相差太多了，因為病人是財源，診所都會當成VIP貴客，要求護理人員以客為尊，因此小棋遭受暴力相向後，診所沒有協助驗傷提告，並指責小棋處置不當，還要小棋往後續服務施暴者，恐懼陰影揮之不去。

小棋只是整個職場暴力的縮影，工會表示，在醫療商品化下，護理人員的職場暴力常被醫療院所「河蟹」吃案，因為公訴罪針對加害人，對醫療院所沒有規範，希望衛福部要求醫療院所主動配合職場暴力的調查，並列入考核評鑑，真正落實醫療暴力公訴罪。

(中時 )