扯！ 掉身分證被客運業者冒用 司機撞死人害他家還被查封

2018年05月06日 12:04 中時 張立勳

台北市一位民眾向議員簡舒培陳情，身分證遺失竟遭冒用成了東南客運司機保證人，甚至因為該司機肇事撞死人，後來還遭客運業者追討207萬，家裡房子也被法院查封，簡舒培質疑業者人事保證制度有嚴重瑕疵，痛批北市公運處未善盡服務評鑑，還給予高額補助；對此，公運處回應，將要求業者對人事制度改善；東南客運則說，訴訟中不方便表示意見。

陳情民眾指出，2011年6月27日身分證遺失後，依程序掛失並重新申請補領，卻在5年後收到法院寄來東南客運要求給付207萬的支付命令，以為是詐騙未理會，不料不久後房子遭客運業者聲請法院查封。

事後了解發現，遺失的身分證被王姓司機冒用，在2011年7月交給東南客運當成新進員工人事保證資料使用，直到2013年3月王姓駕駛撞死人失去聯絡，東南客運轉向保證紝求償。

簡舒培指出，東南客運草率對保，從王姓司機提供的保證人個資來看，除了身分證記載資料外，當事人的電話、職業及被保證人關係全都造假，甚至沒有保證人簽名，結果東南客運仍通過對保，她質疑程序草率、完全忽視保證人權益，如此誇張的錯誤也通過擔保，簡直荒謬至極。

此外，簡舒培也發現，另一位保證人丘先生，在員工人事保證書的刻印與身分證及簽名不符，從丘變成邱。

士林、北投市議員參選人陳賢蔚表示，交通局每半年對公車業者進行服務評鑑，並給與高額補助，近3年市府每年給東南客運補助高達7000萬，卻無視東南客運草率的人事保證制度。

對此，公運處業務稽查科長郭献文說，人事對保不在《公路法》授權評鑑項目，但會進一步了解市府可否針對人事制度要求調整、改善。

(中時 )