紅蘿蔔＋葉黃素一起吃失效？食藥署：狂吃才會影響

2018年05月06日 12:49 中時 鄭郁蓁

網路謠傳吃葉黃素時不能和胡蘿蔔一起吃，因為胡蘿蔔會阻礙葉黃素吸收，甚至導致「互相競爭」的情況，對此，食藥署表示，飲食中只要適度地攝食胡蘿蔔，對於葉黃素(Lutein)的吸收影響並不大；只有當同時服用且攝入大量β胡蘿蔔素，才會影響葉黃素的吸收。

食藥署指出，葉黃素和β胡蘿蔔素，都屬於類胡蘿蔔素，因在腸胃道的吸收路徑相似，所以可能產生「相互競爭」情況。根據目前研究的臨床試驗，同時服用高劑量的葉黃素與β-胡蘿蔔素時，會明顯降低葉黃素與β-胡蘿蔔素的吸收。

不過，因人體腸胃道的吸收具有先來後到的時序性，而且此類脂溶性物質的吸收可連續長達數小時，因此，兩者攝食時間有所間隔，即可降低競爭吸收的問題。

食藥署提醒，天然蔬果中所含有的β-胡蘿蔔素及葉黃素的量，不足以造成兩者競爭吸收的疑慮，不需要過度擔心。如需服用大量的β胡蘿蔔素及葉黃素時，應先諮詢專業醫師、藥師或營養師，依個人需求而選擇補充量，並將兩者服用時間的間隔拉長，這樣才不至於相互影響。

美國食品藥品管理局則建議一天攝取6mg葉黃素，可預防黃斑部病變；而β胡蘿蔔素在人體內可轉換成維生素A，可改善因缺乏維生素A而導致的眼睛及皮膚的疾病。

(中時 )