嫖娼約200次 萬慶良老部下晏擁軍獲刑

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旺報

中國裁判文書網近日公布了已落馬的廣州市委前書記萬慶良的老部下，廣州市政府前副秘書長晏擁軍貪汙、受賄案一審判決，中山市中院日前以貪汙罪、受賄罪對晏擁軍判處有期徒刑6年6個月。

中山市中院查明，晏擁軍利用職務便利貪汙公共財物人民幣24萬元，受賄共人民幣93.7萬元、美元1萬元、英鎊2000元。在其中的一宗受賄犯罪事實中，法院認定晏擁軍收受一名行賄人以支付嫖資形式向其賄送的人民幣60萬元，認定嫖娼200次。法院認定晏擁軍受賄的數額中，嫖資超過一半，均由商人郭某支付。

此案的辯護律師曾提出，晏擁軍嫖娼應按違紀處理，對指控的嫖娼次數也持有異議。法院則認為，本案中的嫖資屬於財產性利益，依法可以認定為受賄犯罪中的財物。對於晏擁軍的嫖娼次數和嫖資數額，法院「從低認定」其嫖娼200次，受賄嫖資為60萬元。

1971年出生的晏擁軍，曾任廣州團市委副書記、荔灣區區長、廣州市政府副秘書長等職。2015年4月，廣州市紀委對晏擁軍立案調查，此後移送司法機關。

廣東省中山市中院審理查明：2006年4月至2007年12月，晏擁軍利用擔任廣州團市委副書記的職務便利，非法佔有公共財物24萬元；2009年至2015年，晏擁軍先後擔任廣州市荔灣區委宣傳部長、副區長、區長和廣州市政府副秘書長期間，利用職務便利非法收受和索取他人財物，為他人謀取利益，受賄數額合計人民幣93.7萬元、美元1萬元、英鎊2000元。

(旺報 )

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