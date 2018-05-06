花博預售優惠票開賣 樂虎實體票券設計超可愛

花博預售優惠票開賣，樂虎實體票券設計超可愛。（台中市政府提供）

友善列印
中時
「預售優惠票」販售日期，自即日起至7月31日，票價200元，（台中市政府提供）

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕！日前推出「最早鳥票」及「早鳥票」後，引起一陣搶購風潮，6日起再推出「預售優惠票」，票價200元，價格和全票350元相比現省150元，將販售至7月31日；這次實體票券設計推出花博吉祥物石虎家族姐姐「樂虎」，甜美吸睛，歡迎把握機會購票。

市府說，選擇在花博售票網站購票的民眾，可點選「一般購票」或「大宗購票」，單次網路購票上限為10張，超過10張者，請點選大宗購票並填寫需求表單，由專人後續服務。

花博售票網站還提供電子QR Code票券供選購，民眾購買後，屆時可以QR Code電子票掃描驗票入園；若想收藏票券，則可點選購買實體票券。日前推出的「最早鳥票」實體票券是以花博吉祥物「歐米馬」為主題，「早鳥票」是以石虎家族弟弟「來虎」為主題。

市府指出，推出的「預售優惠票」實體票券設計，是石虎家族姐姐「樂虎」，票券上印有樂虎探出頭來的甜美模樣，靈活的大眼睛加上長長的眼睫毛，可愛又吸睛，也請期待後續系列票券的設計。

台中花博展期自11月3日起至2019年4月24日，展期長達半年，繼「最早鳥票」及「早鳥票」後，現在再推出「預售優惠票」，販售日期自即日起至7月31日，票價200元，票務相關資訊可撥打花博票務免費諮詢專線0809-063727洽詢。

台中市政府強調，欲購買「預售優惠票」的民眾，可至GOMAJI團購網或至統一超商7-ELEVEN門市ibon購買，不另收手續費；另也可上台中花博售票網站購票。

(中時 )

紅蘿蔔＋葉黃素一起吃失效？食藥… 台大陷「艱難困境」 代理校長寫8…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。