中美商貿談判後 楊潔篪與蓬佩奧通電話 強調保持經貿溝通

2018年05月06日 13:11 中時 楊家鑫

中美商貿談判日前在北京落幕，大陸外交部6日表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5日晚間應約與新任美國國務卿蓬佩奧通電話，雙方表示將就經貿等有關問題保持密切溝通。並就一些國際和地區問題交換了看法。

大陸外交部6日公告稱，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5日晚間應約同美國國務卿蓬佩奧通電話。雙方還就一些國際和地區問題交換了看法。

楊潔篪表示，當前中美關係處在一個重要階段。雙方應該認真落實習近平主席和特朗普總統達成的重要共識，加強高層及各級別交往，繼續就經貿等有關問題保持密切溝通。

他說，中美雙方尊重彼此核心利益和重大關切，妥善處理分歧和敏感問題，保持在重大國際和地區問題上的溝通協調，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。

蓬佩奧則表示，作為世界最大的兩個經濟體，美中合作潛力巨大。美方高度重視發展對華關係，願同中方就推進雙邊關係保持密切溝通協調。

美國3日至4日派出美國財政部長穆欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等成員組成的豪華商貿談判團訪問北京，協商過程與內容完全保密。然而《華爾街日報》披露稱，美國要求中國在2020年以前，減少2000億美元的貿易順差。並要求北京在2020年以前，降低所有關稅，並且不超過美國實施的關稅；此外並要中國政府停止補貼「中國製造2025」計畫中的關鍵產業。

大陸官媒新華社則在談判後報導稱，中美雙方充分交換了意見，「在一些領域達成了一些共識」，但雙方也認識到，在「一些問題上還存在較大分歧」。

(中時 )