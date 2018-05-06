台大陷「艱難困境」 代理校長寫826字公開信給全校師生

2018年05月06日 12:21 中時電子報 簡怡欣

教育部上月確認「拔管」，引發台大師生、校友兩派紛爭，今日台大代理校長郭大維向全校教職員、師生發出826字公開信，信中提及，台大正面臨艱難的困境，但「貼政治標籤解決不了問題」，並指出，「真的期待台大人思考要維持高度，大是大非之際要堅守信念與分寸」。

有台大教師、學生今早在臉書轉發寄發的公開信，郭大維在內文寫道，他依職權召開臨時校務會議，並以臨時行政會議意見來提案，但恐該提案又陷入簡化為所謂挺/反管教授上任疑慮，因此必須說明提案僅為拋磚引玉的起點，請任何校務會議代表 (包括任何行政會議主管) ，勇敢提出修正、接受其他代表的挑戰，呼籲應該理性討論並避免簡單的污名化作為。

他說，在撕裂的台大現實狀況下，如果有意見就勇敢提出修正，「貼政治標籤解決不了問題」，並「衷心寄望台大人的高度與理性討論」、「期待台大人思考要維持高度」。

他強調，縱然也許有人對大學自治的範疇有不同解釋，但台大自由自主學風與精神不能放棄，台大人要有對事不對人的精神，可以容忍不同意見才是真正的民主風範。等待事情終了，全校師生同仁回顧之時，會寧願有我們這個行政團隊的存在。

台大代理校長郭大維給全校師生公開信全文如下：

各位老師、同仁、同學：

我們的學校正面臨艱難的困境，雖然1月5日遴選委員會選出校長當選人，但送教育部後並未核定。本校於3月24日召開臨時校務會議，校務會議代表提出遴選進行至此，校務會議不應再討論，會議以多數決擱置所有提案。但教育部於4月27日提出聲明駁回本校遴選委員會之決定。面對此巨大危機，本人本於代理校長職權於4月30日召開臨時行政會議以凝聚所有包含院長之一級主管共識，會議決議應提出釋疑以釐清教育部來文，並訴願以釐清校長產生是否屬於大學自治核心範疇，會中並建議於校務會議中討論大學自治範疇以凝聚共識，齊心協力一起度過難關。

本人依職權召開臨時校務會議並以臨時行政會議意見來提案，但恐該提案又陷入簡化為所謂挺/反管教授上任疑慮，以致無法理性討論。故在此必須說明提案僅為拋磚引玉的起點，請任何校務會議代表 (包括任何行政會議主管) 勇敢提出您的修正，接受其他代表的挑戰，我們應該理性討論並避免簡單的污名化作為。雖然校務會議與遴選委員會各有職權，也有法定之授權關係。但無礙於校務會議共識或多數人之意見表達，特別是在撕裂的臺大現實狀況下，理性討論才有助於凝聚共識！我們可以在校務會議或其他場合中互相指責而沒有結果，但也可以努力找到部分可接受的共識，也可以尊重多數人的意見。在此呼籲如果有意見就勇敢提出修正，貼政治標籤解決不了問題。衷心寄望臺大人的高度與理性討論！

為了母校，即便在萬般責難與懷疑中，仍將無怨無悔付出與承擔責任，帶領臺大前進，亦會堅持到最後或新校長就任。但真的期待臺大人思考要維持高度，大是大非之際要堅守信念與分寸。縱然也許有人對大學自治的範疇有不同解釋，但臺大自由自主學風與精神不能放棄，臺大人要有對事不對人的精神，可以容忍不同意見才是真正的民主風範，堅守民主與法治。不論校務會議結果如何，希望全體行政團隊維持行政中立，在校務推動上，努力不懈至新校長上任為止。等待事情終了，全校師生同仁回顧之時，會寧願有我們這個行政團隊的存在。

代理校長 郭大維

2018年5月6日

(中時電子報)