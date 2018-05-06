白宮反對陸要求美航企不得列台灣為國家 陸媒痛批

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大陸民航局此前致函給多家美國航空公司，要求其不得將港澳台地區列為「國家」。中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，美國白宮發言人桑德斯於當地時間5日對中國「橫加指責」，稱強烈反對「中國威脅與脅迫美國的航空公司與人民」。路透社則提到，白宮這份「嚴正批評」聲明發生在美國貿易代表團訪華回國後，而這次貿易對談中美國的「漫天要價」遭到中國拒絕。

中共黨媒《人民日報》海外版引述外媒報導指出，大陸民航局4月25日致函36家外國航空公司，其中包括多家美國航空公司，要求改變其網站上涉及台港澳地區的標注，不得列為「國家」。

對此，美國白宮發言人桑德斯5日表示，美國強烈反對中國「試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並呼籲中方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。」

報導稱，白宮妄稱這是一種「壓制」，還揚言這會受到美國人的抵制。聲明還提到了美國總統川普，稱川普將支援美國抵制中國將其「政治正確」觀念強加給美國公司與人民的行為。

路透社則提到，白宮這份「嚴正批評」聲明發生在美國貿易代表團訪華回國後，而這次貿易對談中美國的「漫天要價」遭到中國拒絕。

今年1月，萬豪酒店集團在其會員郵件和APP註冊頁面將港澳台地區和西藏都列為了「國家」，引起大陸輿論關注。隨後，萬豪被責令全面自查整改。

外交部發言人陸慷對此曾強調，香港、澳門、台灣、西藏都是中國的一部分，這是客觀事實，也是國際社會的共識。在華經營的外企應尊重中國主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民的民族感情。

(中時 )

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