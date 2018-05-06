柯稱不需「台灣價值」相互檢查 姚文智批：太小看民進黨

2018年05月06日 13:03 中時 郭建伸

民進黨在台北市自提人選的可能性越來越高，媒體上午詢問台北市長柯文哲是否願意主動表態台灣價值，但柯反駁不應用意識形態相互檢查，「不需要用意識形態互相檢視，互相作為取暖，或結黨結派的唯一因素」。對此，表態參選的綠委姚文智批評，如果把台灣價值當作卑微的取暖，「就太小看我們（民進黨）了！」並表示柯真的完全跟他們不一樣。

姚文智上午參加萬華艋舺啟天宮的遶境活動，由於民進黨選對會將於下週徵詢黨內有意參選台北市長者，媒體詢問姚文智是否有信心出線？姚說，他一直都有信心，是所有的參選者中做萬全準備，他會向選對會充分說明。

至於外界關注台北市是否會發生棄保效應？姚文智說，民進黨提出堅定的台灣價值，並把台北規劃為國家首都，「根本不用考慮棄保，只要直球對決。」

姚文智說，台灣價值對他而言幾乎不用思考，不可能作為結黨營私或取暖的工具，而是我們衷心的信念，「柯市長你真的跟我們完全不一樣！」姚說，柯就去選他的，民進黨就選自己的，強調這絕非意識形態，還會影響到台北市政與其他國際城市的互動。

姚文智也抨擊，柯文哲當年選舉說「改變台灣從首都開始」，但當柯走不同道路後，嘴巴吐不出首都兩個字，「難道講首都兩個字是取暖嗎？」

(中時 )