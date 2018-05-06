股神也犯錯！巴菲特超後悔沒投資這兩家公司

2018年05月06日 12:56 中時電子報 楊幼蘭

長久以來，在「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵下，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的獲利始終有優於市場的表現。

不過，據CNBC報導，他5日在2018的年度股東會上坦承，沒投資亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）母公司Alphabet是他的錯。同時他也承認，低估了亞馬遜顛覆零售及雲端計算的能力。

「我在谷歌和亞馬遜上決策錯誤，」巴菲特說，「我們檢討過，而我犯的錯在於，沒歸納出前景會遠比當時股價好的結論。」

有「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的巴菲特說，當初是微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）告訴他，別再用Altavista搜尋引擎，改用谷歌。他表示，由於波克夏旗下的汽車保險蓋可產險（Geico）首次公開發行時，就付了谷歌一大筆錢，其實他應該多多留意才是。

巴菲特還坦承，低估了亞馬遜能以這麼快的速度，同時顛覆零售與雲端計算的能力。他表示，自己對亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的能力有極高的評價。

「一開始我就在觀察亞馬遜，我認為，貝佐斯所做的事近乎奇蹟，」巴菲特說，「問題在於，當我認為某件事是奇蹟時，就會傾向不去押寶。顯然當初要是我對某些行業具備洞察力，就會好得多。」

(中時電子報)