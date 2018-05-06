NBA》費茲戴爾被開除內幕曝光 竟跟蓋索翻臉！

2018年05月06日 13:06 中時電子報 黃及人

剛跟尼克簽下總教練合約的費茲戴爾，6日遭《紐約每日新聞報》爆料，會在季初無預警被灰熊開除，原因出在跟主將馬克蓋索不和，費茲戴爾甚至怒嗆，「我了解你想找帕波維奇當總教練，我何嘗不想找詹姆斯當我的球員呢？」

從上季接掌灰熊兵符開始，費茲戴爾就想沿用自己在熱火擔任8年助教的模式，一舉摧毀灰熊原本的堅韌與強硬球風，當然引發身為灰熊主將的蓋索嚴重不滿，兩人之間關係從一開始就告破裂，幾乎完全沒有任何修補空間。

「費茲戴爾一上任就要專屬自己的休息室，」1位灰熊內部人士表示，「基本上他說服了灰熊高層弄走查克蘭道夫、弄走湯尼艾倫。」費茲戴爾如此蠻橫的執教方式，當然會讓蓋索相當反彈，甚至公然在休息室內反對費茲戴爾。

當灰熊本季開始連敗不止，費茲戴爾在休息室指責球員不想贏球，且問每位球員假如沒有爭冠意志，那還不如離開灰熊，儘管年輕球員選擇附和他的說法，蓋索卻直接當面回嗆，「我不相信，因為我們沒有合適的領袖。」

費茲戴爾才會怒嗆他也想找詹姆斯當球員的說法，從此兩人關係陷入冰點，蓋索也在末節經常呆坐板凳，灰熊高層眼見情況不對，才在去年11月底開除費茲戴爾，如今隨著美媒爆出真相，看來換成尼克高層「剉著等」！

(中時電子報)