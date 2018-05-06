日本蔦屋書店到台中展店 「7期不能只有豪宅」

2018年05月06日 14:18 中時 盧金足

日本蔦屋書店台中市政店擁有300多坪的大型空間，結合涉谷Wired Tokyo咖啡與書局，設置親子區，讓父母可以帶著小孩在親子區中共讀玩樂。（盧金足攝）

蔦屋書店繼台北統一時代百貨店、松山店、內湖店後的第4家店，在台中7期重畫區的T&R商場盛大開幕，營業面積約300坪，是目前國內營業面積最大的蔦屋書店；興建T&R廣場的銳宇建設董事長李明潭推案首發「T&R廣場」一鳴驚人，他強調，多年來在7期蓋豪宅，7期不能只有豪宅而已，要以藝文生活空間回饋7期，未來文創商場開發，將是銳宇建設發展的重點。

李明潭之前是銳豐建設總經理，創銳宇建設後，租用被譽為7期名人巷的市政北二路，占地520坪土地，打造建坪1100坪「T&R廣場」，花費1億多元，以1年2個月完成規畫興建。

「T&R廣場」地點緊臨的「銳豐悅觀」豪宅建案，即是李明潭親自拜訪為東京半島酒店操刀的設計師橋本夕紀夫，為「銳豐悅觀」規畫公共空間，也是7期的豪宅亮點。

也因為「銳豐悅觀」興建過程，向目前「T&R廣場」的地主借用空間施工，地主見他對施工細節的要求與嚴謹，雙方建立多年好交情，所以當他向地主提出活用土地，構思興建藝文創意空間時，地主願意出租7期寸土寸金的土地，就是繫於對他的「信任」。

台中市長林佳龍（中）日前出席日本知名複合式書店「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店開幕典禮，銳宇建設董事長李明潭（左起）與「T＆R商場」董事長湯期安歡迎大家來體驗書店自在優閒的閱讀空間。（盧金足攝）

日本蔦屋書店到台中7期重畫區展店，幕後推手是銳宇建設董事長李明潭（左）與「T＆R商場」董事長湯期安。（盧金足翻攝）

「T&R商場」第一間店進駐的是吳寶春麵包店， 李明潭與「T&R商場」董事長湯期安是世界麵包冠軍吳寶春的好友，吳寶春正好想到中部展店，希望找一間旗艦店，他為好友找店址時，覺得自己是建築專業者，決定為好友打造一間具人文及溫暖風格的麵包店。

李明潭以自己從仲介出身到代銷、建築業的歷程，代銷經驗中曾接手很多很難賣，且賣不出去的房子，但在他手裡全部銷售一空，原因就是他深諳建物創造的空間，一定要回到使用端，所以在天時、地利、人和之下，T&R廣場由吳寶春麵包店搶頭彩開店。

李明潭說，日本蔦屋書店來台開設的書店引起周邊加乘效益，全台各縣市有無數的業者或集團力邀，如何打動日方的心？當初規畫「T&R廣場」時，特別設計劇場型式，以樓梯呼應台中國家歌劇院的藝文氣質，獨特的建築外觀，也是雀屏中選的原因之一。

「T&R商場」董事長湯期安說，日本蔦屋書店在台灣原規畫經營百貨門市，但他們以街邊店不受限營業時間，自由度更大，也以日本代官山的蔦屋書店就是具代表性的街邊店說服日方，蔦屋書店台灣第一家分店由中環集團旗下子公司得利影視與日本株式會社TSUTAYA合作於台北信義區開設，將日本書店文化導入國內市場，經中環集團來台中「T&R商場」場勘，評估建築質感與7期地段，決定挹注資源投資台中。

蔦屋書店一開幕就吸引大批客源，不只成為打卡聖地，人潮也帶來錢潮，但他強調，規畫藝文空間一定要有「熱情」當後盾，才會對環境有更多創意，不然以投資報酬率而言並不高。

台中國家歌劇院為7期豪宅行情鍍金。（盧金足攝）

「多年來在7期深耕豪宅建案，要以人文來回饋7期，對7期的意義，大過於賺錢！」李明潭說，這本來是一個夢想，現在夢想和好友 T&R商場」董事長湯期安攜手實現，希望營造善的回饋，7期豪宅林立像水泥叢林，「T&R商場」就像在水泥叢林裡的一片綠洲。

蔦屋書店台中店高達300坪，堪稱全台面積最大的旗艦店，李明潭認為，近年來小型店漸被網路電商取代，實體店要達到行銷效果，就要有大店的氣勢，在空間配置和主題上，大店坪數要到300到500坪，單一店家的精準度高，投資規模環境夠，不管是導入國際化或在地業者，才能吸引客人上門。

台中市府拓展國內外招商引資，市長林佳龍在「蔦屋書店」台中市政店開幕典禮親自出席時也大為驚艷，蔦屋書店鄰近台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園，空間規畫明亮，稱讚「這個城市多了一間這麼好的書店，相信這將會成為台中的文化新地標！」

(中時 )